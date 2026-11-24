Anuel AA ofrece concierto gratuito a sus seguidores en Bogotá tras la controversia por su corta presentación del 21 de noviembre en el Vive Claro.

El artista puertorriqueño Anuel AA ha prometido realizar un concierto gratuito para sus seguidores en Bogotá, como parte de las disculpas tras la intensa polémica generada por su presentación del 21 de noviembre en el venue Vive Claro. La figura del reggaetón publicó un mensaje directo en sus redes sociales, dirigido específicamente a la audiencia colombiana, asegurando que su intención es compensar lo que él considera un mal inicio.

Explicación de la demora y el formato del evento

Según la versión del intérprete, la tardanza y la breve duración de su espectáculo se debieron a un error grave de coordinación cometido por un miembro de su equipo técnico y artístico. Anuel AA afirmó que, debido a esta confusión interna, su agenda personal listaba el evento en el Vive Claro como si se tratara de un festival con múltiples artistas, en lugar de un show solista con horario fijo.

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El cantante detalló que, bajo esta errónea interpretación de su cronograma, se le informó que le correspondía cantar a las 11:30 p. m. Esta información le fue proporcionada por su propia organización, lo que justifica, en su defensa, la hora de su llegada al recinto capitalino y la corta duración de su participación.

Reacciones de los asistentes y precios de las entradas

La explicación del artista ha generado un intenso debate entre los aficionados que asistieron al evento, muchos de los cuales permanecieron horas dentro del estadio antes de que el puertorriqueño subiera al escenario. Los críticos señalan que la hora de inicio estaba publicada con antelación y que la espera resultó frustrante para quienes adquirieron sus boletos.

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Los precios de las entradas para esta función variaron significativamente, oscilando entre los 200.000 y los 900.000 pesos colombianos, lo que elevó las expectativas del público. La duración real del show fue de apenas 50 minutos, una cifra que dista mucho de lo esperado para un concierto de este tipo y que motivó las protestas registradas durante la noche.

Justificación del retiro del escenario

Anuel AA también abordó directamente la razón por la cual dejó de cantar y abandonó la tarima prematuramente. El artista alegó que la presencia de la Policía Nacional estaba a punto de intervenir para cortar la música de manera forzada y desconectar el sistema de sonido del venue. Esta amenaza institucional, según sus palabras, le obligó a detener la presentación antes de lo planeado.

El cantante enfatizó que, de haber tenido el control absoluto sobre la situación, habría tomado una decisión radical diferente para proteger la experiencia de su público. Su postura refleja una voluntad de responder a las críticas, aunque atribuye las causas raíz a factores ajenos a su voluntad artística directa en el momento crítico.

Compensación y próximos pasos de la gira

Como gesto de reconciliación, Anuel AA anunció que el concierto gratuito para los seguidores más fieles en Bogotá se hará público simultáneamente con el lanzamiento de su gira "Real hasta la muerte 2". Por el momento, no se han revelado fechas específicas ni el lugar exacto donde se llevará a cabo esta nueva presentación compensatoria.

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El artista expresó su deseo de "arreglar lo que pasó y hacer las cosas bien" con su base de fans en la capital colombiana. Además, confió que las consecuencias administrativas y internas dentro de su empresa serán del mismo nivel de severidad que el error cometido, detalles que promete divulgar en el futuro para transparentar cómo se gestionará la corrección de este incidente.