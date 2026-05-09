Anulación de elección presidencial en Interconexión Eléctrica y su impacto en el gobierno corporativo

La decisión del Consejo de Estado trasciende el caso y reafirma reglas de gobernanza, advierte sobre la conducta y deberes de los administradores y recuerda que las normas, incluso las denominadas soft law, son para cumplirse.

Recientemente, el Consejo de Estado anuló la elección de Jorge Carrillo como presidente de Interconexión Eléctrica S. A. (ISA). Aunque la decisión surge de una acción electoral, sus fundamentos impactan el núcleo del gobierno corporativo en sociedades con participación pública: violación de estatutos, desconocimiento de los procedimientos de elección, asunción indebida de competencias por la junta directiva, propias de un comité, y desatención injustificada de asesores externos expertos en selección directiva.

Se comprometen reglas, procesos y los deberes de lealtad y diligencia frente a la sociedad y sus accionistas. En síntesis: transparencia





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