Anulan elección de alcalde de Oiba por inhabilidad

El Tribunal Administrativo de Santander anuló la elección de Elkin Reyes como alcalde de Oiba debido a una inhabilidad preexistente, relacionada con su participación en una reelección inmediata prohibida por la ley. El caso ahora pasa a revisión del Consejo de Estado.

El Tribunal Administrativo de Santander ha tomado una decisión crucial en el caso de Elkin Reyes , actual alcalde de Oiba , al anular en primera instancia su elección.

Esta anulación se basa en la constatación de una inhabilidad preexistente al momento de su participación en las elecciones atípicas. La magistrada Carolina Arias Ferreira, quien lideró la investigación, determinó que la credencial de Reyes debía ser nuevamente invalidada, recordando que previamente su primera elección ya había sido anulada debido a un caso de trashumancia electoral.

La demanda que desencadenó esta nueva revisión fue presentada por el abogado Carlos Leonardo Hernández, quien argumentó de manera contundente que Reyes no cumplía con los requisitos legales para postularse, debido a una inhabilidad claramente definida en la jurisprudencia colombiana. Hernández fundamentó su demanda en la participación de Reyes en una reelección inmediata, una práctica explícitamente prohibida por la ley.

La decisión del tribunal se alinea con la jurisprudencia establecida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que enfatiza la importancia de asegurar que el ejercicio de la función pública se rija por principios de moralidad, idoneidad e imparcialidad, priorizando siempre el interés general sobre cualquier consideración particular. Esta jurisprudencia también subraya la necesidad de prevenir desequilibrios en los procesos electorales que puedan surgir de las condiciones personales de los candidatos, garantizando así que aquellos que accedan a cargos públicos lo hagan en igualdad de condiciones y con las capacidades necesarias para gestionar eficazmente los intereses de la comunidad.

La base principal de la decisión del Tribunal Administrativo de Santander, y el argumento central del abogado Hernández, radica en que Elkin Reyes estaba legalmente inhabilitado para participar en las elecciones atípicas debido a su participación en comicios celebrados en el mismo año en que ejerció funciones de autoridad política, administrativa y de ordenación del gasto en la misma jurisdicción. La legislación colombiana es clara al respecto: la reelección inmediata no está permitida.

Este antecedente ya había llevado a la anulación de la primera elección de Reyes en mayo de 2025, cuando la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado determinó que había incurrido en el delito electoral de trashumancia electoral. El tribunal detalló que se comprobó que Reyes, dentro del año previo a las elecciones del 18 de mayo de 2025, desempeñó funciones como autoridad política, civil y administrativa en el municipio de Oiba, ejerciendo como ordenador del gasto y participando activamente en la celebración de contratos.

Esta situación configuró todos los elementos necesarios – subjetivo, objetivo, temporal y territorial – para la aplicación de la inhabilidad prevista en el numeral 2º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994. La evidencia presentada ante el tribunal fue determinante para confirmar la existencia de esta inhabilidad, lo que condujo a la decisión de anular nuevamente la elección de Reyes.

La rigurosidad del análisis legal y la claridad de la evidencia respaldan la validez de la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Santander. Ante esta nueva anulación, Elkin Reyes conserva el derecho a apelar la decisión ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Esta apelación representa una oportunidad para que Reyes presente sus argumentos y defienda su derecho a ocupar el cargo de alcalde de Oiba.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, como instancia de segunda instancia, revisará exhaustivamente el caso, considerando tanto los argumentos presentados por Reyes como la evidencia presentada por el Tribunal Administrativo de Santander y el abogado demandante. La decisión final de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado será vinculante y determinará si Elkin Reyes podrá continuar ejerciendo como alcalde de Oiba o si deberá dejar el cargo.

Este proceso legal subraya la importancia del estado de derecho y la necesidad de garantizar que todos los funcionarios públicos cumplan con los requisitos legales para ejercer sus funciones. La transparencia y la imparcialidad en la administración de justicia son fundamentales para fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas.

El desenlace de este caso tendrá un impacto significativo en la política local de Oiba y servirá como precedente para futuros casos relacionados con la elegibilidad de los candidatos a cargos públicos





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