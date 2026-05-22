Anuncia Gobierno Nacional nuevo Estatuto del Trabajo que incluirá salario vital en Colombia

El ministro del trabajo, Antonio Sanguino, anunció que el nuevo Estatuto del Trabajo incluirá el salario vital en Colombia. El proyecto busca reemplazar el actual Código Sustantivo del Trabajo, vigente desde 1949, y actualizar las reglas laborales del país bajo los principios establecidos en la Constitución Política de 1991.

El ministro del trabajo , Antonio Sanguino , anunció que el nuevo Estatuto del Trabajo incluirá el salario vital en Colombia . El proyecto busca reemplazar el actual Código Sustantivo del Trabajo, vigente desde 1949, y actualizar las reglas laborales del país bajo los principios establecidos en la Constitución Política de 1991.

El ministro explicó que la propuesta pretende incorporar el concepto de salario vital, figura contemplada en la Constitución de 1991 pero que aún no ha sido desarrollada legalmente en el país. Añadió que la discusión del nuevo Estatuto del Trabajo será una de las primeras tareas que tendrá el nuevo Congreso de la República a partir del próximo periodo legislativo.

El ministro señaló que el actual Código fue expedido en 1949 y que la Constitución de 1991 ordenó crear un nuevo Estatuto del Trabajo con una perspectiva democrática y de garantía de derechos laborales. Uno de los cambios centrales será la incorporación del concepto de salario vital, figura contemplada en la Constitución de 1991 pero que aún no ha sido desarrollada legalmente en Colombia





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