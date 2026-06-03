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Anuncian número ganador de la Lotería de la Cruz Roja en sorteo del 2 de junio de 2026

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Anuncian número ganador de la Lotería de la Cruz Roja en sorteo del 2 de junio de 2026
Lotería De La Cruz RojaSorteo 2 De Junio 2026Número Ganador
📆6/3/2026 3:38 AM
📰PublimetroCol
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La Lotería de la Cruz Roja de Colombia anunció el número ganador de su sorteo semanal realizado el martes 2 de junio de 2026, evento que combina la emoción del juego con el apoyo a causas humanitarias en el país. El sistema, regulado y transparente, permite participar mediante billetes completos o fracciones y destina sus recursos a programas sociales de la Cruz Roja.

La Lotería de la Cruz Roja de Colombia, un juego de azar tradicional con propósito social, celebró su sorteo semanal el martes 2 de junio de 2026, dejando un número ganador que fue anunciado después de las 11 de la noche.

Este evento no solo brinda la oportunidad de obtener premios significativos a los participantes, sino que también constituye un pilar fundamental para la financiación de las labores humanitarias que la Cruz Roja Colombiana desarrolla en todo el territorio nacional. El mecanismo se basa en la venta de billetes numerados, cada uno con una serie y un número específico, que pueden adquirirse completos o en fracciones, lo que amplía el acceso para la población.

Los sorteos, de periodicidad semanal y transmisión oficial, se realizan mediante sistemas certificados que garantizan transparencia y están sujetos a supervisión regulatoria

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