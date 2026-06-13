Anuncio de posible acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán y cese de hostilidades entre India y Pakistán

El primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif informó que un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán podría firmarse electrónicamente en 24 horas, mientras confirmó un alto el fuego inmediato con India tras mediación de Donald Trump. Pakistán consolida su papel como mediador en conflictos regionales e internacionales.

El primer ministro de Pakistán , Shehbaz Sharif , ha anunciado que un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán podría cerrarse en las próximas 24 horas, según declaraciones realizadas en la red social X. Pakistán actúa como mediador en estas negociaciones y se prepara para la firma electrónica del pacto inmediatamente después de su conclusión, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana.

Este anuncio se produce después de semanas de negociaciones estancadas entre Washington y Teherán, con un contexto de tensiones militares que incluyeron la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán iniciada el 28 de febrero. A pesar de los avances, persiste la incertidumbre: este mismo sábado, Estados Unidos reportó haber derribado drones iraníes que apuntaban a buques comerciales en el estrecho de Ormuz, mientras la televisión estatal iraní Irib citó al canciller Abás Araqchi advirtiendo que no puede confirmarse un principio de acuerdo hasta que se resuelvan todas las cuestiones.

Por otro lado, el primer ministro pakistaní también abordó el reciente alto el fuego entre Pakistán e India, confirmado por ambos países tras la mediación del expresidente estadounidense Donald Trump. Sharif destacó que este cese de hostilidades busca detener las operaciones militares y priorizar soluciones diplomáticas, luego de días de escalada entre las potencias nucleares vecinas.

El anuncio se hizo en una transmisión televisiva desde Peshawar, subrayando el papel de Pakistán como actor clave en la estabilidad regional y en la mediación de conflictos internacionales. La combinación de estos dos frentes diplomáticos -el acuerdo Irán-EEUU y la tregua con India- refleja un momento de intensa actividad para el gobierno de Sharif, que busca posicionar a Pakistán como puente entre potencias enfrentadas.

Las próximas horas serán cruciales para ver si se concretan estas expectativas de paz, en un escenario global marcado por la volatilidad y las alianzas cambiantes





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