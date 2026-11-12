Apagón en Bogotá: Explosión por robo de cobre deja sin luz a barrios occidentales

Una explosión por intento de robo de cobre generó apagón en Bogotá. Enel reparó cableado. Afectó a miles en Normandía y causó caos en tránsito por semáforos caídos.

El occidente de Bogotá amaneció sumido en la oscuridad durante la madrugada del jueves 12 de noviembre tras un fallido intento de hurto de material eléctrico. Esta interrupción masiva del suministro energético afectó a miles de familias en la ciudad capital, originándose por una detonación registrada en la noche del miércoles 11 de noviembre que dañó la infraestructura de distribución.

Origen de la Explosión y Daños al Cableado

Según el Ojo de la Noche de Blu Radio, el desastre eléctrico comenzó cuando una persona intentó arrancar cables para robar el cobre contenido en ellos. Esta acción violenta provocó una explosión inmediata que dejó inutilizada la red de energía en la zona. La empresa Enel, operadora encargada de la distribución de electricidad en la capital, identificó rápidamente la causa del colapso y desplegó equipos técnicos para evaluar el alcance del siniestro.

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Barrios Afectados y Zonas Críticas

La falla de energía se concentró principalmente en el tramo de la avenida Boyacá comprendido entre las calles 26 y 63, en sentido sur-norte. Los barrios que reportaron pérdida total o parcial del servicio incluyen Normandía, La Cabaña, Jardín Botánico y Normandía Occidental. La magnitud del daño obligó a los equipos de emergencia a trabajar durante horas en condiciones difíciles para aislar la zona afectada y preparar las reparaciones necesarias.

Proceso de Restablecimiento del Servicio

Tras el inicio de las labores de reparación, la compañía Enel informó que para las 2:00 de la mañana del jueves 12 de noviembre había logrado restablecer cerca del 60 % del suministro eléctrico. Los técnicos se enfrentaron a la complejidad de reconectar la infraestructura dañada sin comprometer la seguridad de las cuadrillas en el terreno. Este porcentaje parcial reflejaba el esfuerzo por priorizar las zonas más críticas mientras continuaban los trabajos en los puntos restantes.

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Impacto en la Movilidad Urbana

La falta de energía eléctrica tuvo consecuencias directas e inmediatas sobre la fluidez vehicular en Bogotá. Varios cruces viales importantes quedaron sin regulación semafórica, lo que generó incertidumbre y riesgos adicionales para los conductores y peatones. Las autoridades de tránsito, conscientes del caos potencial, movilizaron agentes de movilidad a los puntos más afectados para dirigir el flujo de vehículos manualmente.

Paralización del Tránsito en Ejes Viales Clave

Las intersecciones que sufrieron mayor interrupción incluyeron la calle 53 con la avenida Boyacá, así como la totalidad de la avenida Rojas en sectores afectados. Las dificultades en la circulación se extendieron desde la avenida 68 hasta la avenida Boyacá, y por la avenida Rojas, entre la calle 26 y la calle 67. Aunque las autoridades no reportaban congestión vehicular masiva al momento de la emisión del informe inicial, sí recomendaron a los conductores anticipar sus salidas y planificar rutas alternativas para evitar retrasos.

Condiciones de Inseguridad en Barrios Afectados

Al problema eléctrico se sumaron reportes de delitos de inseguridad en el barrio Bonanza durante la madrugada. En esta zona fue denunciado el hurto de una camioneta, lo que contribuyó a la tensión generalizada en el sector. Hacia las 10:00 p. m., dos mujeres reportaron haber sido atacadas por cuatro individuos mientras se dirigían a su vivienda, evidenciando cómo los apagones suelen coincidir con picos de actividad criminal en las áreas vulnerables.