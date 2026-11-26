Comfama y Ceela lideran el proyecto Jazmines 2 en Apartadó con 200 viviendas sostenibles bajo estándar Minergie, con entregas en 2027.

El desarrollo inmobiliario Jazmines 2 en Apartadó, Antioquia, representa un hito en la construcción de interés social al integrar rigurosos estándares de sostenibilidad desde la fase de diseño. Este proyecto, que contempla la construcción de aproximadamente 200 viviendas, es liderado por la Caja de Compensación Familiar Comfama en colaboración con la arquitecta Ana Elvira Vélez. La iniciativa cuenta con el respaldo técnico del proyecto de cooperación suiza Ceela, con el objetivo de demostrar que la eficiencia energética y la resiliencia climática son viables en viviendas de bajo costo. La primera entrega de las unidades habitables está programada para iniciarse a partir de febrero de 2027.

Fase 2 integra eficiencia energética y resiliencia

Se trata de la segunda fase de un proyecto residencial que ya consolidó una primera etapa, incorporando ahora medidas adicionales de eficiencia energética y adaptación climática. Antonio Espinoza, gerente del componente de diseño integral del proyecto Ceela, destacó que el acompañamiento internacional fortaleció las características ambientales y sociales de esta nueva etapa. Los lineamientos se basan en la certificación Minergie, un estándar internacional que busca mejorar el desempeño energético de las edificaciones. Este proceso asegura que las viviendas no solo reduzcan su impacto ambiental, sino que también mejoren significativamente las condiciones de vida de sus futuros habitantes desde su concepción.

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Metodología de Ceela optimiza diseño bioclimático

El proyecto Jazmines 2 contempla alrededor de 200 soluciones habitacionales que integran elementos clave como la orientación adecuada, la ventilación natural, la protección solar y el ahorro de agua. Estas estrategias permiten crear espacios bioclimáticos que mejoran el confort térmico e iluminan los ambientes sin depender exclusivamente de sistemas artificiales. Ceela trabaja mediante talleres de diseño integrado donde se analizan los proyectos bajo 15 principios para identificar oportunidades de mejora. Esta metodología permite incorporar modificaciones en las etapas iniciales, lo cual es técnicamente viable y más económico que realizar ajustes cuando la construcción ya está avanzada, garantizando un mejor rendimiento a largo plazo.

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Evaluación preliminar y certificación definitiva

El proceso de certificación Minergie implica dos momentos críticos para garantizar el cumplimiento de los estándares ambientales. Inicialmente se obtiene una precertificación mediante la cual se evalúa el diseño y se establecen las condiciones que deberá cumplir la edificación antes de iniciar la obra física. Posteriormente, una vez terminadas las obras, se realiza una nueva revisión exhaustiva para comprobar que las características previstas se hayan implementado correctamente. Solo después de superar esta verificación final se concede la certificación definitiva, asegurando que la construcción física refleja fielmente el diseño sostenible propuesto.

Impacto en habitabilidad y replicabilidad regional

Antonio Espinoza señaló que las viviendas de Jazmines 2 son especialmente bonitas, bien pensadas y se ventilan muy bien, lo que las convierte en un lugar atractivo para vivir. El objetivo de Ceela es que esta metodología se convierta en una práctica habitual dentro de las empresas constructoras y desarrolladoras, más allá de un solo proyecto específico. Este tipo de estándares no se limita a la vivienda social, sino que también es aplicable a edificaciones educativas, hospitales, oficinas e instalaciones industriales. El desarrollo en Apartadó es parte de una tendencia creciente en Colombia donde los proyectos inmobiliarios incorporan estas prácticas para mejorar la habitabilidad y reducir la huella ecológica.