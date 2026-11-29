El Foro APEC 2024 revela crecientes tensions comerciales y tecnologicas entre EE. UU. y China, con proyecciones de crecimiento en retroceso para 2027.

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrado los días 18 y 19 de noviembre no generó grandes escándalos diplomáticos, pero expuso la vulnerabilidad estructural del orden económico internacional. Las resoluciones emitidas por las economías de la región priorizan la conectividad, la digitalización del comercio y el multilateralismo. Sin embargo, estos acuerdos carecen de fuerza vinculante, lo que evidencia una brecha creciente entre lo firmado y lo exigible en la práctica.

Estados Unidos y China gestionan la inestabilidad estratégica

Un rasgo sobresaliente de los acuerdos es la fragilidad manifiesta, especialmente en las controversias entre Estados Unidos y China. El presidente estadounidense Donald Trump y el líder chino Xi Jinping acordaron elaborar un plan de acción para la estabilidad estratégica. Este gesto indica que las dos potencias que disputan la primacía tecnológica y comercial mantienen los canales de diálogo abiertos. No obstante, la cumbre no produjo alivios arancelarios directos y la tregua vigente caduca el 10 de enero de 2027.

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El mercado empresarial enfrenta dos meses de incertidumbre crítica

El mundo empresarial dispone de menos de dos meses para determinar si se aproxima una prórroga de las medidas o represalias económicas. Los minerales críticos y las tarifas portuarias se perfilan como candidatos naturales para convertirse en nuevas armas comerciales. En estas condiciones, nadie puede tomar decisiones de inversión a largo plazo con tranquilidad, limitándose a administrar la incertidumbre vigente.

Trilateralidad energética revela vulnerabilidades globales del crudo

La guerra entre Irán y la prolongación del conflicto en Ucrania han encarecido el crudo significativamente. Esto obligó a la declaración trilateral entre Estados Unidos, China y Rusia a incluir garantías sobre los suministros petroleros. Que tres potencias en competencia se sientan obligadas a asegurar el flujo de petróleo revela la profunda vulnerabilidad de la economía global. Las proyecciones no son alentadoras, ya que el crecimiento de las economías de APEC se moderaría del 3,4 % en 2026 al 3,1 % en 2027.

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Fragmentación tecnológica y riesgos de bifurcación digital

La señal más reveladora en medio de los mensajes crípticos es la bifurcación entre comercio y tecnología. Mientras los líderes debatían la apertura, Washington había impuesto procedimientos restrictivos para exportar chips avanzados de inteligencia artificial a terceros países días antes de la cumbre. Las limitantes tecnológicas avanzan por una vía distinta de la negociación arancelaria. Sin un marco global vinculante para la inteligencia artificial y los semiconductores, existe el riesgo real de fragmentación de los estándares digitales.

Presiones políticas internas limitan márgenes de negociación global

Las políticas domésticas influyen decisivamente en la diplomacia internacional. La política exterior estadounidense está condicionada por el naufragio de Trump y los republicanos en las elecciones de medio término. Por otro lado, Pekín prepara el XXI Congreso Nacional del Partido Comunista en 2027. Ambos gobiernos necesitan exhibir firmeza hacia adentro, lo que estrecha drásticamente el margen para ceder posiciones. Quien espere un gran acuerdo en los próximos meses subestima el costo político de hacer concesiones.

Economías intermedias y Colombia ajustan estrategias ante el unilateralismo

En la región latinoamericana, el multilateralismo pierde terreno frente al unilateralismo y las políticas industriales subsidiadas. Economías intermedias como México, Chile y Perú necesitan diversificar sus acuerdos bilaterales para mitigar riesgos. Colombia, aunque no es miembro del foro, depende de los mismos flujos de comercio, energía e inversión. La nación haría bien en leer estos acuerdos con igual atención para proteger su estabilidad económica.