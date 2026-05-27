Apelarán decisión jueza en caso de corrupción de la Ungrd contra exdirector Olmedo López

La defensa del exdirector de la Ungrd, Olmedo López, apelará la decisión de una jueza que declaró competente al Juzgado Cuarto Penal de Bogotá para verificar su allanamiento a cargos por peculado y concierto para delinquir en el escándalo de corrupción de 46.800 millones de pesos en camiones cisterna para La Guajira. Su abogado alega que no se consideró un memorial previo de allanamiento. El caso, que involucra también a Sneyder Pinilla y críticas de Sandra Ortiz, sigue en desarrollo mientras López asegura colaborar con la justicia.

El proceso judicial contra Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ( Ungrd ), ha dado un nuevo giro tras la decisión de una jueza.

La defensa de López ha anunciado que apelará la resolución judicial que declaró la competencia del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá para verificar su aceptación de responsabilidad en el caso de corrupción que afecta a esa entidad. Esta determinación se produjo después de que el pasado miércoles 20 de mayo, López se allanara a los cargos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, luego de que le fueran negados dos preacuerdos judiciales.

Su abogado, José Moreno, sostiene que la jueza solo consideró la fecha de radicación del escrito de acusación y omitió valorar suficientemente un memorial de allanamiento previo. El litigio se origina en la presunta malversación de 46.800 millones de pesos en la compra de 40 camiones cisterna para La Guajira, contratos que, según la Fiscalía, no cumplían los requisitos técnicos ni legales y que fueron auspiciados, en su calidad de director, por López junto con Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres.

Por su parte, López ha reiterado su disposición a seguir colaborando con la justicia, afirmando que su deber es decir la verdad completa y que su decisión de aceptar responsabilidad no es oportunista. Mientras tanto, Sandra Ortiz, otra figura vinculada al caso, ha criticado a la Fiscalía y ha acusado a Olmedo López y a Sneyder Pinilla de hacer trampas en el proceso.

Este escándalo, que estalló en febrero de 2024, ha puesto en tela de juicio la gestión de la Ungrd durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien nombró a López en abril de 2023. La apelación busca que otra instancia revise la jurisdicción competente, un aspecto procesal que podría retrasar o replantear el curso del proceso penal.

El caso ha captado una fuerte atención pública debido a las altas sumas de dinero involucradas y a la cercanía de los implicados con el ejecutivo nacional. La Fiscalía continúa su investigación para determinar la totalidad de las irregularidades y los responsables finales de la presunta corrupción en la adquisición de los vehículos para zonas desérticas





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ungrd Olmedo López Corrupción Allanamiento De Cargos Fiscalía Gustavo Petro La Guajira Camiones Cisterna

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nuevo revés para Olmedo López: juez le negó la aceptación de cargos por el escándalo de la UNGRDEl exdirector de la Unidad está preso en un complejo militar mientras responde por este proceso judicial.

Read more »

La defensa de Olmedo López apela la decisión de la juezLa defensa de Olmedo López ha apelado la decisión de la juez 17 penal municipal de control de garantías, que anuló un preacuerdo firmado con la Fiscalía por un caso de corrupción.

Read more »

Fiscalía imputó a ‘Danielito’ y a Joel Estor, presuntos sicarios en balacera en el norteFueron presentados ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con control de garantías de Barranquilla.

Read more »

Caso UNGRD: Corte Suprema mantiene detención de Karen Manrique y llamado a juicio a congresistasLa decisión fue adoptada por mayoría en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.

Read more »