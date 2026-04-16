Aplazado el encuentro directo entre Irán y Estados Unidos; Pakistán media intensamente

La segunda ronda de diálogos directos entre Irán y Estados Unidos ha sido pospuesta, sin fecha definida aún, mientras Pakistán intensifica sus esfuerzos de mediación para facilitar un acercamiento en temas de seguridad regional y el programa nuclear. La incertidumbre sobre la sede y el calendario mantiene las conversaciones en una fase de consultas indirectas.

La esperada segunda ronda de diálogos directos entre Irán y Estados Unidos no se llevará a cabo este jueves ni este viernes, según ha confirmado una fuente familiarizada con los detalles de las negociaciones a la agencia EFE. Este aplazamiento sitúa cualquier posible encuentro para el inicio de la próxima semana, dejando en el aire la fecha exacta y la ubicación definitiva. A pesar de los intensos esfuerzos de mediación por parte de Pakistán , las dos naciones aún no han logrado acordar un momento propicio para reanudar las conversaciones que se iniciaron el fin de semana anterior.

'No hay conversaciones directas programadas para mañana ni para el viernes. Las nuevas negociaciones siguen bajo discusión, pero aún no se ha cerrado nada', afirmó categóricamente la fuente, subrayando la incertidumbre que rodea el proceso.

La principal opción para albergar estas cruciales conversaciones es Pakistán, un país que ha asumido un rol protagónico en los esfuerzos diplomáticos para facilitar un acercamiento entre Teherán y Washington. No obstante, Ginebra, Suiza, se mantiene como una alternativa técnica viable, demostrando la complejidad logística y política que implica la organización de un encuentro de esta envergadura. 'Pakistán ha dado un paso al frente como mediador principal y está presionando para una segunda ronda', añadió la fuente, destacando la determinación de Islamabad por desbloquear la situación.

En este contexto, el jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, realizó una visita a Teherán en el día de hoy, portando consigo un mensaje de la administración estadounidense dirigido a las autoridades iraníes. La misión de Munir tiene como objetivo principal diluir los puntos de fricción en áreas sensibles como la seguridad regional y el controvertido programa nuclear iraní, factores que han sido hasta ahora obstáculos significativos para la convocatoria de una reunión bilateral. Este despliegue diplomático es crucial para allanar el camino hacia un diálogo más productivo y constructivo entre ambas potencias.

El esfuerzo diplomático de Islamabad no se limita a la visita del mariscal de campo, sino que se enmarca dentro de una gira regional más amplia que incluye al primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, quien ha visitado naciones clave del Golfo y Turquía. El objetivo subyacente de estas gestiones es asegurar un entendimiento y un acuerdo previo a la expiración de la tregua en el Estrecho de Ormuz, prevista para el próximo 22 de abril. La tensión en esta vital ruta marítima es un factor de preocupación global y un posible catalizador de una escalada de conflictos en la región.

'La situación sigue siendo fluida; ambas partes están todavía muy alejadas en los temas centrales', advirtió la fuente consultada, poniendo de manifiesto la profundidad de las diferencias y la dificultad inherente a las negociaciones. Por el momento, la ausencia de un consenso claro sobre la sede y el calendario para la reunión pospone el avance hacia una fase de consultas indirectas, gestionadas a través de la delegación militar paquistaní, la cual actúa como puente entre las posiciones de Irán y Estados Unidos. Esta fase de dilación pone de relieve la delicadeza de las negociaciones y la necesidad de una diplomacia paciente y persistente para superar los actuales escollos.





BluRadioCo / 🏆 28. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Irán Estados Unidos Pakistán Negociaciones Diplomacia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

China propone plan de 4 puntos para la paz entre Estados Unidos e IránLa propuesta expone una serie de principios para retomar la paz y la estabilidad. Esto dice.

Read more »

Estados Unidos bloquea puertos de Irán y asegura haber detenido el 90% de su comercioEl bloqueo eleva el riesgo de nuevas represalias y complica los esfuerzos de mediación internacional.

Read more »

Delcy Rodríguez apuesta por una relación “a largo plazo” entre Venezuela y Estados UnidosLa presidenta encargada de Venezuela expresó la “plena disposición” de su equipo a “consolidar y construir bases sólidas de una agenda energética a largo plazo” con el país norteamericano.

Read more »

Interpol extradita a cinco colombianos, entre ellos a alias Juancho: Estados Unidos los juzgará por narcotráficoSegún Interpol, estas personas son requeridas para comparecer ante las Cortes de los Distritos Medio y Sur de Florida.

Read more »

Irán continúa intercambio de mensajes con Estados Unidos por medio de PakistánPeriodista Internacional de Caracol Radio desde 2018. Cubre temas internacionales, tecnológicos y relacionados con Colombia en el exterior. Egresado de la Universidad de La Sabana como Comunicador Social y Periodista.

Read more »

¿Estados Unidos e Irán retoman negociaciones y extienden cese al fuego?, esto se sabePeriodista Internacional de Caracol Radio desde 2018. Cubre temas internacionales, tecnológicos y relacionados con Colombia en el exterior. Egresado de la Universidad de La Sabana como Comunicador Social y Periodista.

Read more »