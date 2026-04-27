Aplazan mesas de concertación por delimitación del Páramo de Santurbán debido a fuertes lluvias

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pospuso las mesas de concertación para la delimitación del Páramo de Santurbán en Tona y municipios de Norte de Santander debido a las intensas lluvias y los riesgos asociados para las comunidades y el personal técnico. Se reprogramarán las reuniones cuando las condiciones climáticas sean seguras.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha tomado la decisión de posponer las mesas de concertación relacionadas con el proceso de delimitación del Páramo de Santurbán, específicamente en el municipio de Tona , corregimiento de Berlín.

Esta medida responde directamente a las intensas lluvias que azotan la región, incrementando significativamente los riesgos para las comunidades locales y el personal involucrado en el proceso. La seguridad y el bienestar de todos los participantes son prioritarios, y las condiciones climáticas actuales hacen inviable la realización de las reuniones programadas de manera segura y efectiva.

La decisión no solo afecta a Tona, sino que también impacta los encuentros previstos en municipios estratégicos del departamento de Norte de Santander, como Salazar de las Palmas, Cucutilla y Arboledas. Estos territorios son fundamentales dentro del marco del proceso participativo, dada la relevancia ambiental del páramo y su influencia en la región.

La delimitación del Páramo de Santurbán es un proceso complejo que requiere la participación activa y consciente de todas las partes interesadas, y el Ministerio considera esencial garantizar que esta participación se lleve a cabo en un entorno seguro y propicio para el diálogo constructivo. La justificación principal detrás de este aplazamiento radica en las condiciones climáticas adversas y los peligros asociados a la movilidad, la seguridad y el bienestar general.

El Instituto de Hidrología, Meteorología e Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) ha emitido alertas que advierten sobre una alta probabilidad de crecientes súbitas en diversas cuencas hidrográficas de la zona, con especial atención a ríos como el Zulia, Tibú, Sardinata y Pamplonita. Estas alertas indican un riesgo inminente de inundaciones repentinas y desbordamientos, lo que podría poner en peligro la vida de las personas y dificultar el acceso a las áreas donde se llevarían a cabo las mesas de concertación.

En los últimos días, se han confirmado reportes de inundaciones y desbordamientos en varios municipios, causando daños significativos en vías de comunicación y zonas rurales, lo que complica aún más la logística y la accesibilidad a los territorios afectados. El Ministerio de Ambiente reconoce la importancia de la participación ciudadana en la delimitación del Páramo de Santurbán, un ecosistema de vital importancia para el abastecimiento de agua en el nororiente del país, especialmente en el departamento de Santander.

Por lo tanto, la reprogramación de las reuniones se realizará tan pronto como las condiciones climáticas mejoren y se garantice la seguridad de todos los involucrados. Se enfatiza el compromiso del Ministerio de asegurar que las comunidades tengan una participación plena y efectiva en este proceso crucial para la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible de la región.

El Páramo de Santurbán es un ecosistema estratégico que provee agua a una amplia población y desempeña un papel fundamental en la regulación hídrica de la región. Su delimitación precisa es esencial para garantizar su conservación y el uso sostenible de sus recursos naturales.

Las mesas de concertación son un espacio de diálogo y colaboración entre el gobierno, las comunidades locales, las organizaciones sociales y otros actores relevantes, con el objetivo de definir los límites del páramo de manera participativa y transparente. El Ministerio de Ambiente reitera su compromiso con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, y reconoce la importancia de trabajar en conjunto con las comunidades locales para lograr un futuro más próspero y equitativo.

Mientras tanto, las autoridades competentes continúan monitoreando de cerca la evolución de la temporada invernal, que sigue generando emergencias tanto en Norte de Santander como en los municipios de Santander cercanos al área de influencia del páramo. Se están implementando medidas de prevención y mitigación de riesgos para proteger a la población y minimizar los impactos de las lluvias.

La reprogramación de las mesas de concertación se realizará en coordinación con las comunidades locales y se dará a conocer oportunamente a través de los canales de comunicación oficiales. El Ministerio de Ambiente agradece la comprensión y la colaboración de todos los actores involucrados en este proceso y reafirma su compromiso con la protección del Páramo de Santurbán y el bienestar de las comunidades que dependen de él





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