Aplicación remota para acceder al proceso de votación y capacitación para jurados

Los ciudadanos pueden acceder al proceso de votación de forma remota en Barranquilla con una herramienta proporcionada por la Registraduría. Además, la Registraduría recordó la importancia de la capacitación de los jurados y recordó que la inasistencia acarrea sanciones, por lo que los ciudadanos pueden conocer los detalles del proceso y acceder a otros escenarios de capacitación.

La Registraduría en Barranquilla avanzó en todo el proceso lógico y facilitó que los ciudadanos accedan al proceso de forma remota a través de una herramienta.

Además, recalcaron la importancia de la capacitación de los jurados y señalaron que el عدم asistencia acarrea sanciones. Entre otras cosas, señalaron que solo se han presentado el 15 % de los llamados a ejercer la función de jurado durante las elecciones del próximo domingo y habilitó otros escenarios de capacitación para conocer los detalles del proceso en Barranquilla y en otras ciudades del Atlántico





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