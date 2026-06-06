Apoya a joven que espera un corazón artificial en el HIC con la cambiatón de láminas del Mundial

Andrés Felipe Mesa, un adolescente con miocardiopatía dilatada, enfrenta la espera de un corazón artificial en el HIC. Una campaña solidaria con láminas del Mundial 2026 busca apoyarlo en su lucha por la vida.

En el HIC , el caso de Andrés Felipe Mesa : un adolescente con miocardiopatía dilatada que enfrenta la espera de un corazón artificial acompañado por una campaña solidaria con láminas del Mundial 2026 .

En medio de una habitación de hospital en Floridablanca, donde el tiempo avanza distinto y cada latido se convierte en una victoria, Andrés Felipe Mesa, de 17 años, vive el partido más difícil de su vida. No hay estadio ni tribunas, pero sí una lucha diaria por su corazón. Y entre tratamientos, incertidumbre y fe, apareció un inesperado motivo de alegría: un álbum del Mundial que hoy se ha convertido en símbolo de esperanza.

Hace apenas dos meses, Andrés Felipe Mesa jamás imaginó que su vida cambiaría por completo. A sus 17 años comenzó a presentar síntomas que parecían corresponder a una enfermedad común: cansancio, palidez y episodios frecuentes de vómito.

Sin embargo, tras varias valoraciones médicas, fue diagnosticado con una miocardiopatía dilatada de origen genético, una enfermedad que había avanzado silenciosamente hasta comprometer de manera severa el funcionamiento de su corazón. Su condición obligó a que fuera trasladado desde Montería hasta Bucaramanga en el avión ambulancia del HIC Instituto Cardiovascular, donde ingresó en estado crítico con un choque cardiogénico, una de las complicaciones más graves de la insuficiencia cardíaca.

Desde entonces, un equipo multidisciplinario ha trabajado para mantenerlo estable mediante un sistema de asistencia temporal que actualmente le permite seguir luchando mientras avanza su proceso de atención.

"La condición de Andrés provocó que su corazón perdiera la capacidad de bombear sangre adecuadamente. Gracias al soporte temporal que recibe hemos logrado estabilizarlo, pero la terapia que ofrece mayores posibilidades de rehabilitación para su caso es una asistencia ventricular de largo término, conocida como corazón artificial", explicó la doctora Angélica Ortiz, intensivista cardiovascular de la institución.

Según la especialista, esta tecnología no solo permite sostener la función cardíaca, sino que brinda a pacientes como Andrés la posibilidad de recuperar peso, fuerza, capacidad para caminar, compartir con su familia y mejorar sus condiciones de salud mientras continúan su proceso terapéutico. Hoy Andrés permanece hospitalizado junto a su madre, Deyda Rua, su compañera incondicional en este proceso.

Juntos han enfrentado semanas de incertidumbre, tratamientos y largas jornadas en el hospital, aferrados al deseo de volver a casa y retomar su vida.

"Los médicos nos dijeron que era un caso muy complejo, pero nunca hemos perdido la fe. Yo creo que Dios mueve montañas y que cada día que mi hijo sigue aquí es una nueva oportunidad", afirma.

"Los doctores me dijeron ¿Usted sabe lo que tiene su hijo? Yo sí sé qué es lo que tiene mi hijo, y me dijeron, no, su hijo no. Eso es un milagro. Y yo pienso que sí, como ellos dijeron, es un milagro, estamos en las manos de dios, y que hay que dar testimonio de la vida de mi hijo.

" "Bueno, yo le digo a otros niños que vengan, que no solamente Andrés Felipe. Hay otros niños que están pasando mucho más difícil que Andrés Felipe, porque Andrés Felipe ya hoy, yo le doy gracias a dios que al menos puede caminar, puede mirar, aunque está aquí en la UCI, pero vamos en las manos de Dios, mientras que otros están pasando mucho más difícil que él, y yo le digo, esto se puede en las manos de dios".

Mientras se completan los procesos necesarios para acceder a la siguiente etapa de su tratamiento, el personal asistencial del HIC Instituto Cardiovascular decidió buscar una forma diferente de ayudarlo a enfrentar la espera. Aprovechando la cercanía del Mundial de Fútbol, médicos, enfermeras, fisioterapeutas y otros profesionales le regalaron el álbum oficial y algunas fichas. Lo que comenzó como un detalle para animarlo terminó convirtiéndose en una iniciativa que hoy involucra a toda la comunidad hospitalaria.

Cada lámina conseguida representa una pequeña victoria. Cada espacio que logra completar en el álbum se transforma en un motivo más para sonreír en medio de días marcados por la incertidumbre. Por eso, el HIC Instituto Cardiovascular invita a colaboradores, pacientes, visitantes y ciudadanos a donar o intercambiar láminas para ayudar a Andrés a completar su colección. "Estar hospitalizado durante tanto tiempo es difícil para cualquier person





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