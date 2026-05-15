Apoyo internacional a los líderes del Centro Democrático por el atentado contra Julián Cardona

El Centro Democrático denuncia y rechaza un atentado criminal perpetrado contra Julián Cardona, ex candidato a la Alcaldía de Cubarral, Meta. y intendente de la Policía Nacional, y pide a los líderes del Centro Democrático que dejen de lado la "negligencia" por las amenazas e intimidaciones en las zonas del país.

El Centro Democrático rechaza y denuncia el atentado criminal perpetrado contra nuestro compañero Julián Cardona , ex candidato a la Alcaldía de Cubarral, Meta. , ex candidato a la Alcaldía de Cubarral (Meta) e intendente de la Policía Nacional en uso de buen retiro.

Cardona fue interceptado por criminales que dispararon ráfagas de fusil contra su vehículo mientras se desplazabaPolicía Nacional y a la pericia del exoficial, Julián Cardona logró sobrevivir al ataque. Este hecho ha sido calificado por la colectividad como un acto"cobarde" que pone en evidencia el deterioro del orden público en los llanos orientales y la vulnerabilidad de quienes representan las ideas de la seguridad democrática en las regiones





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