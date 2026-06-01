Apoyos clave para Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial en Colombia

Tras imponerse en la primera vuelta, el candidato Abelardo de la Espriella recibe el respaldo de Paloma Valencia y Álvaro Uribe, mientras que Juan Daniel Oviedo aún evalúa su decisión.

Los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia han comenzado a definir el escenario para la segunda vuelta. Abelardo de la Espriella, quien obtuvo una sorprendente victoria, ya suma apoyos importantes de figuras clave del espectro político.

Paloma Valencia, su más directa contendiente en la consulta del Centro Democrático, anunció su respaldo total al candidato. En sus declaraciones, Valencia destacó que el triunfo de De la Espriella representa un rechazo al comunismo y una esperanza para los colombianos que están cansados de la corrupción y la violencia.

Asimismo, el expresidente Álvaro Uribe, líder natural del partido, también manifestó su apoyo, cumpliendo la palabra empeñada durante la campaña. Estos respaldos consolidan una base sólida para la candidatura de De la Espriella.

Por otro lado, la incertidumbre persiste en el bando de la Gran Consulta por Colombia. Juan Daniel Oviedo, que aspiraba a la vicepresidencia, expresó su 'dolor por los resultados' y aún no define hacia qué candidatura inclinarse. En un mensaje difundido a sus seguidores, Oviedo mencionó que los resultados muestran una polarización entre extremos populistas que no abordan los verdaderos problemas del país.

Aseguró que tomará una decisión seria y madura junto a su equipo, luego de conversar con los demás miembros de la consulta. La postura de Oviedo es crucial, ya que podría inclinar la balanza en una segunda vuelta que se perfila reñida. Estos movimientos políticos se producen en un ambiente de alta tensión electoral. La primera vuelta dejó claro que el país está dividido entre opciones de centro-derecha y la izquierda representada por Gustavo Petro y Carlos Cepeda.

El respaldo de Uribe y Valencia a De la Espriella busca unificar el voto conservador para evitar un posible triunfo de la izquierda. Sin embargo, la indecisión de Oviedo refleja las dudas dentro de sectores moderados que no se sienten cómodos con el discurso radical de ninguno de los extremos. Los próximos días serán decisivos para definir alianzas y estrategias de cara a la segunda vuelta, en la que los colombianos elegirán entre dos visiones muy diferentes de país.

Según los resultados oficiales, Abelardo de la Espriella obtuvo el primer lugar con un margen significativo, superando a Paloma Valencia por varios puntos. Este triunfo fue calificado como un fenómeno por analistas políticos, dado que De la Espriella no era el favorito en las encuestas. Por su parte, Valencia reconoció la derrota con elegancia y pidió a sus seguidores unirse en torno a la candidatura ganadora para derrotar a lo que ella denominó 'el neocomunismo'.

El expresidente Uribe, quien había mantenido una postura ambivalente durante la campaña, finalmente se alineó con el ganador, instando a votar por De la Espriella en la segunda vuelta.

'Cumplimos la palabra', afirmó. En contraste, el ambiente en el equipo de Juan Daniel Oviedo es de reflexión. Oviedo, quien había apostado por un discurso técnico y moderado, se enfrenta a la realidad de que su propuesta no logró el respaldo esperado. Ahora, debe decidir si apoya a De la Espriella, se inclina hacia el otro lado, o mantiene una postura neutral.

Las próximas horas serán cruciales para definir el mapa de apoyos de cara a la segunda vuelta, que se celebrará en junio





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