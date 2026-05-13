Apple introduce cifrado de extremo a extremo para mensajes RCS entre iPhone y Android con iOS 26.5

Apple ha anunciado la incorporación de cifrado de extremo a extremo para mensajes RCS entre usuarios de iPhone y Android mediante la actualización iOS 26.5. Esta función, que evita que terceros puedan acceder al contenido de los mensajes durante el intercambio de información, estará disponible en equipos iPhone actualizados con iOS 26.5 y dispositivos Android que cuenten con la versión más reciente de Mensajes de Google.

Apple anunció la incorporación de cifrado de extremo a extremo para mensajes RCS entre usuarios de iPhone y Android mediante la actualización iOS 26.5. Las peores contraseñas del mundo siguen encabezando todos los ranking ¿Otorga todos los permisos que solicitan las ‘apps’?

Estas son las autorizaciones que debe evitar en su celular Instagram eliminó millones de cuentas falsas y famosos pierden seguidores masivamente La herramienta ya se encuentra en fase beta y representa uno de los cambios más importantes en la comunicación entre ambas plataformas. Con esta nueva función, las conversaciones RCS entre dispositivos compatibles estarán protegidas mediante tecnología de encriptación de extremo a extremo (E2EE), un sistema que evita que terceros puedan acceder al contenido de los mensajes durante el intercambio de información





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