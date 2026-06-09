Apple lanza nuevas funciones de protección para menores en sus sistemas operativos

Apple ha anunciado nuevas funciones de protección para menores en sus sistemas operativos, que incluyen la capacidad de seleccionar aplicaciones y sitios web para los cuales los padres deben dar su autorización antes de que los menores puedan acceder a ellos. Estas funciones están diseñadas para proteger a los menores de contenido inapropiado y promover un uso responsable de las tecnologías de Apple.

Las actualizaciones de Apple incluirán nuevas funciones de protección para menores , que permitirán a los padres seleccionar las aplicaciones a las que acceden sus hijos y requerir su autorización expresa antes de que estos puedan navegar por un nuevo sitio web.

Estas funciones estarán disponibles a partir del próximo otoño, con el lanzamiento de las nuevas versiones de los sistemas operativos de Apple, incluyendo el rediseño de la herramienta Screen Time (Tiempo de Uso) para facilitar la gestión del tiempo que los menores pasan frente a las pantallas. Además, se implementará un sistema que ofrece recomendaciones basadas en expertos de salud y desarrollo infantil para establecer límites diarios de uso por categorías, como redes sociales o videojuegos.

El objetivo es proteger a los menores de 13 años de contenido inapropiado y promover un uso responsable de las tecnologías de Apple





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