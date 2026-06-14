Aprehendido adolescente con granada en Bogotá y preocupación por menores en el crimen

Un joven de 16 años fue capturado en Bogotá portando una granada de fragmentación, lo que pone en evidencia la creciente implicación de menores en actividades criminales como el microtráfico y los homicidios. Las autoridades investigan su posible vínculo con bandas delincuenciales mientras crecen las cifras de adolescentes involucrados en delitos graves.

En Bogotá , un adolescente de 16 años fue aprehendido portando una granada de fragmentación en el barrio La Favorita, localidad de Los Mártires. Según las autoridades, el menor intentaba esconderse en un hotel para evadir los controles policiales y se investiga su posible vinculación con estructuras criminales, específicamente para atacar un punto de microtráfico conocido como 'olla'.

Este hecho ha reavivado la preocupación por la participación de menores en actividades delictivas. Datos del concejo revelan que entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2025 se realizaron 4.331 aprehensiones de menores entre 14 y 17 años por diversos delitos, y 461 adolescentes están vinculados al porte ilegal de armas en el sistema penal.

Además, los homicidios cometidos por jóvenes han mostrado un incremento alarmante: de una tendencia de 10 casos anuales se pasó a 30 en 2024, y en 2025 ya había 92 menores indiciados por este delito, según la cabildante Diana Diago. El microtráfico emerge como uno de los principales delitos que involucran a menores, con más de 1.200 adolescents vinculados a la comercialización de sustancias psicoactivas en la ciudad entre 2019 y 2025.

Frente a esta situación, se hace un llamado a las autoridades para implementar estrategias de prevención temprana, dar seguimiento a riesgos sexuales y reforzar la educación, incluyendo medidas para combatir el microtráfico y atender la violencia intrafamiliar





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