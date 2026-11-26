Estudiantes de la Escuela Taller Cartagena de Indias completaron formación en conservación patrimonial en Colonia del Sacramento, Uruguay, en noviembre 2026.

Los aprendices de los talleres de Albañilería y Pintura de la Escuela Taller Cartagena de Indias participaramos en un intenso intercambio académico en Colonia del Sacramento, Uruguay. Esta experiencia se llevó a cabo entre el 17 y el 21 de noviembre de 2026 dentro del marco de la IV Capacitación en Conservación de Colecciones Arqueológicas e Históricas Metálicas. La iniciativa formó parte de las acciones de cooperación internacional impulsadas entre ambas instituciones.

Cooperación Internacional entre Cartagena y Uruguay

La colaboración se basa en una alianza suscrita en marzo de 2026 con Colonia del Sacramento. El objetivo principal es propiciar espacios para compartir conocimientos, intercambiar experiencias y fortalecer las capacidades de los aprendices. Esta alianza busca proteger, conservar y salvaguardar el patrimonio cultural de ambas ciudades hermanas.

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Formación Técnica en Real de San Carlos

Las jornadas de formación se desarrollaron en el Frontón de Pelota, ubicado en el histórico complejo del Real de San Carlos. Los especialistas Jaime Mujica y Marcelo Díaz dictaron el curso con el apoyo del Laboratorio de Conservación de la Escuela Taller Manuel Lobo. Los participantes adquirieron nuevas herramientas en materia de conservación de bienes arqueológicos metálicos.

Procesos de Conservación y Patrimonio Mundial

Los aprendices se acercaron a procedimientos técnicos de limpieza, inhibición y consolidación de elementos arqueológicos. Estas actividades teórico-prácticas permitieron comprender la importancia de los procesos especializados para la preservación de las colecciones históricas y arqueológicas. La experiencia también incluyó recorridos por Montevideo y el casco histórico de Colonia del Sacramento, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

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Preparación Previo a la Delegación Internacional

Antes del viaje, los aprendices participaron en Cartagena de Indias en el curso El Patrimonio Arqueológico en Cartagena de Indias, más allá de las Murallas y el Castillo. Se vincularon a excavaciones arqueológicas en los baluartes de San Pedro Mártir y Santiago Apóstol. Este proceso formó parte del Programa de Arqueología Preventiva asociado al proyecto de restitución de tendales.

Liderazgo Institucional y Repercusiones

Sandra Schmalbach, directora de la Escuela Taller Cartagena de Indias, encabezó la delegación y acompañó este proceso de intercambio internacional. Dumek Turbay Paz, alcalde mayor de Cartagena de Indias, impulsó las condiciones institucionales para este encuentro. La experiencia contó con el acompañamiento del Intendente de Colonia Guillermo Rodríguez y su equipo de Cooperación Internacional liderado por Alfredo Martínez.