Aprobado por unanimidad el proyecto para fortalecer la Ley General de Cultura en la Cámara de Representantes

La Cámara de Representantes aprueba el Proyecto de Ley 625 de 2025, buscando fortalecer la Ley General de Cultura. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, busca modernizar el marco normativo y ampliar el acceso a la cultura.

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad el Proyecto de Fortalecimiento de la Ley General de Cultura, identificado como el Proyecto de Ley 625 de 2025. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, representa un paso crucial hacia la modernización y el fortalecimiento del marco normativo cultural en Colombia.

Ahora, el proyecto avanzará a su tercer debate en la Comisión Sexta del Senado, donde se espera que continúe su proceso legislativo. La aprobación unánime en la Cámara refleja un amplio consenso político y el reconocimiento de la importancia de esta legislación para el sector cultural del país.\El objetivo principal del proyecto es actualizar y reforzar la Ley 397 de 1997, conocida como la Ley General de Cultura, que ha sido la base jurídica del sector cultural durante los últimos 28 años. La reforma integral busca incorporar las transformaciones significativas que han ocurrido en las últimas décadas, incluyendo el crecimiento de la diversidad cultural y el surgimiento de nuevas expresiones artísticas y culturales. El proyecto, según el Ministerio, es el resultado de un proceso participativo exhaustivo a nivel nacional. Se realizaron más de 85 mesas de trabajo en 17 encuentros en diferentes regiones del país, involucrando a más de 7,000 ciudadanos. Este amplio proceso permitió recoger aportes, inquietudes y propuestas de diversos actores del ámbito cultural, garantizando una legislación que responda a las necesidades y expectativas del sector.\La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani, destacó el respaldo generalizado que la iniciativa obtuvo en la Cámara de Representantes. Resaltó el consenso alcanzado entre los diferentes grupos políticos y el compromiso del Ministerio de escuchar y atender las propuestas del sector cultural. El Gobierno considera que este proyecto es una respuesta a una deuda histórica con el sector cultural, especialmente en lo que respecta a su participación en las decisiones que impactan sus condiciones laborales, sociales y económicas. El proyecto se organiza en torno a cuatro pilares fundamentales y busca fortalecer el Sistema Nacional de Cultura, promoviendo una mayor inclusión de comunidades, colectivos y agentes culturales en la construcción de políticas públicas. También se enfoca en ampliar el acceso de la ciudadanía a la cultura, reconociendo su papel crucial en el desarrollo social y económico del país. Es importante destacar que el proyecto no elimina los beneficios existentes en la legislación vigente, sino que los mantiene e incorpora nuevas herramientas para enfrentar los desafíos del sector. Con el avance al Senado, el proyecto enfrenta dos debates más antes de su posible promulgación como ley, un hito que, según el Ministerio, consolidará una política cultural más incluyente, participativa y sostenible para Colombia





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ley General De Cultura Ministerio De Las Culturas Cámara De Representantes Política Cultural Participación Ciudadana

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Propiedad horizontal en Colombia: qué modificaciones en su vivienda están prohibidas por leyConozca lo que no y lo que sí puede modificar en su apartamento, sin importar si es el dueño del inmueble.

Read more »

Alcaraz impone su ley en Montecarlo y avanza con autoridadAlcaraz venció con contundencia a Báez en Montecarlo, extendió su racha en polvo de ladrillo y mantiene la lucha por el número uno.

Read more »

Congreso Internacional 'Carnaval, Educación y Transmisión de saberes', homenaje a la identidad y culturaEl evento se desarrollará este 7 y 8 de abril y contará con invitados locales, nacionales e internacionales.

Read more »

Aprobado en tercer debate proyecto de ley que busca penalizar la zoofiliaEl texto legislativo propone incluir esta conducta en el Código Penal. Según la ponencia aprobada, la sanción de prisión se establece en un rango de 12 a 36 meses

Read more »

Proyecto de Ley Contra el Abuso Sexual Animal Cerca de Convertirse en Ley en ColombiaLa Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que criminaliza el abuso sexual contra animales, imponiendo penas de prisión, multas significativas y otras medidas de protección. La iniciativa busca proteger a los animales y prevenir otros delitos, incluyendo la protección de la infancia.

Read more »

Avanza el proyecto de ley que busca penalizar con cárcel la zoofilia en ColombiaEl proyecto contempla penas en prisión de hasta 5 años para los abusadores de animales en el país.

Read more »