Aprobado por unanimidad proyecto para fortalecer la Ley General de Cultura en Colombia

La Cámara de Representantes aprueba proyecto de ley para modernizar y fortalecer la legislación cultural colombiana, buscando mejorar las condiciones del sector y ampliar el acceso a bienes y servicios culturales.

La Cámara de Representantes, en sesión plenaria, ha dado su aprobación unánime al proyecto que busca fortalecer la Ley General de Cultura. Esta iniciativa, promovida por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, representa un esfuerzo por actualizar el marco normativo del sector cultural en Colombia , el cual data de hace 28 años.

Tras recibir este importante respaldo, el proyecto avanzará en su proceso legislativo, preparándose para el tercer debate en la Comisión Sexta del Senado. El Proyecto de Ley 625 de 2025, como se le identifica, tiene como propósito central atender las históricas peticiones de artistas, gestores culturales, creadores y comunidades culturales en general. El objetivo primordial es expandir su involucramiento en la toma de decisiones públicas y mejorar sus condiciones dentro del dinámico ecosistema cultural colombiano. Según el ministerio, este proyecto es el fruto de un esfuerzo colectivo que involucró a más de 7.000 personas, quienes participaron activamente en 85 mesas de diálogo, realizadas a lo largo de 17 encuentros regionales, evidenciando así un proceso participativo y transparente en su formulación.\La ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, resaltó la amplia acogida política que ha tenido esta iniciativa, destacando el consenso logrado. Aseguró que el proyecto es una respuesta a las verdaderas necesidades del sector, construida desde la realidad y las experiencias de quienes lo integran. El articulado del proyecto tiene como objetivos principales fortalecer el Sistema Nacional de Cultura, robustecer los mecanismos de participación a nivel territorial y ampliar las oportunidades de acceso a bienes y servicios culturales para todos los colombianos. La propuesta se centra en cuatro pilares fundamentales que guiarán su implementación: la dignificación del sector cultural, mediante el reconocimiento y valoración del trabajo de sus actores; el fortalecimiento de la gobernanza y los espacios de participación, garantizando una mayor inclusión y representatividad; la articulación de la cultura con otros sectores clave, como la educación, el turismo, la ciencia y la economía, reconociendo la transversalidad de la cultura; y finalmente, el aumento y protección de los recursos destinados a la financiación y los estímulos culturales, asegurando la sostenibilidad del sector a largo plazo.\El Ministerio ha aclarado que esta reforma no tiene como finalidad eliminar los beneficios ya existentes en la legislación cultural vigente. Por el contrario, busca modernizar y ampliar las herramientas legales disponibles, para que el sector cultural pueda enfrentar de manera efectiva los nuevos desafíos que se presentan. De ser aprobado por el Senado, el proyecto marcaría un hito significativo en la historia de la política cultural colombiana, representando una de las transformaciones más importantes desde la expedición de la Ley 397 de 1997. Se espera que esta actualización normativa impulse el desarrollo cultural en todo el país, fomentando la creación, la investigación, la difusión y el disfrute de las artes y la cultura en todas sus manifestaciones. La ley busca promover la diversidad cultural, proteger el patrimonio cultural y fortalecer la identidad nacional, consolidando a Colombia como un referente cultural a nivel regional e internacional. Además, se espera que este proyecto de ley contribuya a la profesionalización del sector cultural, generando nuevas oportunidades laborales y mejorando las condiciones de vida de los artistas y gestores culturales





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