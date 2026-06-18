Aprueban exención de impuesto vehicular para bomberos voluntarios en Colombia

El Congreso de la República aprobó una ley que exonera del pago del impuesto vehicular a los vehículos de los cuerpos de bomberos voluntarios en Colombia. La iniciativa, promovida por la Administración Departamental de Antioquia y coautoreada por los senadores Paola Holguín y Juan Espinal, busca que los bomberos destinen sus recursos limitados a la atención de emergencias en lugar de al cumplimiento tributario. La bancada antioqueña respaldó el proyecto en todo su trámite. La medida beneficiará a cerca de 900 cuerpos de bomberos, de los cuales el 90% son voluntarios, representando un alivio económico considerable para su operación.

El proyecto de ley que exonera del pago del impuesto vehicular a los vehículos de los cuerpos de bomberos voluntarios en Colombia ha sido aprobado por el Congreso de la República y se encuentra en la fase de sanción presidencial.

La iniciativa, respaldada por congresistas de diversas regiones y coautoreada principalmente por los senadores Paola Holguín y Juan Espinal, surgió desde la Administración Departamental de Antioquia. Su objetivo es liberar a los bomberos de la carga tributaria que antes debían asumir con recursos limitados, permitiéndoles destinar esos fondos directamente a la atención de emergencias y a su equipamiento. La bancada antioqueña en el Congreso acompañó el trámite en su totalidad, destacando el compromiso con el servicio de los bomberos.

Según la secretaria Privada de la Gobernación de Antioquia, esta medida evidencia el apoyo a hombres y mujeres con vocación de servicio pero con recursos escasos. El comandante del cuerpo de bomberos voluntarios de El Carmen de Viboral, Caled Gutiérrez, señaló que la exención representa un alivio económico significativo, pues su cuerpo cuenta con nueve vehículos que ya no estarán sujetos al impuesto.

En el país existen aproximadamente 900 cuerpos de bomberos, de los cuales el 90% son voluntarios, por lo que el impacto de la ley es nacional. Además, se menciona un preacuerdo relacionado con irregularidades por más de 120 millones de pesos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y los bomberos de Itagüí, aunque ese aspecto se separa del tema central de la exención tributaria.

En conjunto, la norma busca fortalecer la capacidad operativa de los bomberos al eliminar un gasto obligatorio que limitaba sus funciones prioritarias





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