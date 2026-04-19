Apuñalada al Resistirse a un Robo: Mujer Asesinada en Cali Deja Huérfano a su Hijo de Cinco Años

Loren Lizeth Rosero, de 32 años, fue asesinada de una puñalada en Cali cuando se opuso a un robo en el negocio familiar. El feminicidio ha dejado un niño de cinco años en la orfandad y ha generado un fuerte llamado a las autoridades para esclarecer el caso y capturar al agresor que huyó impunemente.

En un acto de brutalidad que ha conmocionado a Cali , Loren Lizeth Rosero, una mujer de 32 años, perdió la vida tras ser apuñalada en el negocio familiar. El trágico suceso tuvo lugar en el barrio Unión de Vivienda Popular, donde la víctima se encontraba trabajando. Según el desgarrador relato de Daniela Mera, hermana de Loren Lizeth, el atacante irrumpió en el establecimiento, propiedad de su madre, con claras intenciones de robo.

Al notar la presencia de Rosero, el delincuente procedió a intentar despojarla de sus pertenencias. La víctima, en un acto de valentía y desesperación, se resistió al asalto, lo que desencadenó la violenta reacción del agresor, quien la atacó con un arma cortopunzante. El resultado fue devastador: Loren Lizeth Rosero falleció casi de inmediato, dejando un vacío inmenso en su familia y, sobre todo, en su hijo de cinco años, quien ha quedado huérfano a causa de este horrendo crimen. La hermana de la víctima expresó el profundo dolor y la desolación que embargan a su núcleo familiar, afirmando: Nos dejaron solos, mi familia se destruyó. La familia ha emitido un llamado urgente a las autoridades para que se haga justicia y se capture al responsable de este cruel asesinato. Uno de los aspectos más alarmantes y frustrantes del caso es la impunidad con la que actuó el delincuente. Tras cometer el atroz acto, el agresor huyó tranquilamente del lugar montado en una bicicleta, sin que ningún transeúnte o autoridad interviniera para detenerlo. La falta de atención oportuna a la víctima también ha sido señalada como un factor crucial en la pérdida de su vida. El tiempo transcurrido entre la agresión y el momento en que se pudo haber prestado auxilio fue vital. La familia de Loren Lizeth busca no solo justicia, sino también el apoyo necesario para afrontar la irreparable pérdida. En este sentido, están analizando, con la asistencia de un profesional en psicología, la mejor manera de comunicar a su pequeño hijo la terrible noticia del fallecimiento de su madre, siendo conscientes de las profundas cicatrices psicosociales que este trauma puede generar en un niño de tan corta edad. La noticia ha resonado en diferentes ámbitos, incluso con un sentido pésame de Parques Naturales de Colombia, entidad donde trabajaba la víctima, quienes lamentaron su partida destacando su compromiso, respeto por la naturaleza y amor por la vida, así como su calidez humana y amabilidad. Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Cali no ha proporcionado detalles concluyentes sobre el avance de las investigaciones, dejando a la familia en una angustiosa espera por respuestas y justicia. Este feminicidio se suma a la creciente ola de violencia que azota la ciudad y el país, poniendo de manifiesto la urgente necesidad de fortalecer las medidas de seguridad y protección para los ciudadanos, especialmente para las mujeres, que son desproporcionadamente afectadas por actos de violencia. La familia clama por respuestas y acciones concretas por parte de las autoridades para que este crimen no quede impune y para que se envíe un mensaje claro de que la vida de una mujer no puede ser arrebatada de esta manera. La indignación y el dolor se mezclan con la impotencia ante un hecho que una vez más deja a una familia destrozada y a un niño sin su madre. La comunidad espera que las investigaciones avancen rápidamente y que el responsable sea puesto a disposición de la justicia para responder por sus actos. La memoria de Loren Lizeth Rosero merece justicia, y su familia, a pesar del profundo dolor, busca la fuerza para seguir adelante y honrar su vida a través de la búsqueda de la verdad y la reparación





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