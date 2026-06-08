Apuñalamiento masivo en estación Penn de Nueva York deja seis heridos y sospechoso detenido

Un ataque con arma blanca en la principal estación ferroviaria de Nueva York dejó seis personas lesionadas, dos de ellas de gravedad. El agresor, Arrestado por la policía de Amtrak, fue capturado tras el incidente que ocurrió a pocos días de eventos deportivos masivos en la ciudad. Autoridades advierten sobre la seguridad en el transporte público.

Seis personas resultaron heridas este domingo, 7 de junio, en un ataque a puñaladas en la estación de tren Penn de Nueva York , uno de los principales centros de transporte de la ciudad.

Inicialmente, funcionarios del Departamento de Bomberos informaron de cinco heridos, pero el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, actualizó la cifra en la red social X. "Con base a la información disponible en este momento, seis personas fueron apuñaladas y el presunto autor está bajo custodia", declaró el alcalde. Según las primeras indagatorias, el sospechoso fue detenido por las fuerzas policiales de Amtrak, la compañía nacional de transporte ferroviario que opera en la estación.

Las circunstancias exactas del ataque aún no están del todo claras. Sin embargo, el contralor de la ciudad, Mark Levine, también informó en X sobre el estado de los lesionados: dos de ellos sufrieron heridas de gravedad, otros dos resultaron con heridas moderadas y los dos restantes con heridas leves. El incidente ocurrió en un concurrido centro de transporte neoyorquino, generando una rápida movilización de servicios de emergencia.

Cabe destacar que el hecho sucedió pocos días antes de que la ciudad celebre dos importantes eventos deportivos a nivel metropolitano: las Finales de la NBA y la Copa Mundial de fútbol, lo que ha puesto en alerta a las autoridades sobre la seguridad en espacios públicos. El sistema oficial de notificación de emergencias de Nueva York, aunque no describió los detalles del incidente, instó a la población a evitar la zona, advirtiendo sobre posibles demoras en el tránsito, cierres de calles, interrupciones en el transporte público y la presencia de personal de emergencia cerca de la estación Penn.

Este ataque se suma a otros hechos de violencia recientes en Estados Unidos, como el tiroteo en Toledo, Ohio, que dejó doce heridos, y el brote de ébola que preocupa a las autoridades sanitarias. Además, en el ámbito político nacional, Donald Trump protagonizó un tenso intercambio con una periodista de NBC durante una entrevista sobre presunto fraude electoral, a la que calificó de "corrupta" antes de abandonar la grabación.

Por otro lado, Trump anunció la nominación de Todd Blanche, su exabogado, como fiscal general de EE. UU. , tras la salida de Pam Bondi. Estos sucesos reflejan un clima de tensión tanto en materia de seguridad pública como en el discurso político del país





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