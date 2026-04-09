Aranburu brilla en casa mientras Seixas consolida el liderato en una etapa con contrastes en la Vuelta al País Vasco

La cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco fue un torbellino de emociones: victoria de Álex Aranburu, caída de Sergio Higuita y Paul Seixas afianzando su liderato. Harold Tejada destaca para Colombia. La etapa reina promete más desafíos.

En una jornada repleta de emociones encontradas, la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco, también conocida como Itzulia Basque Country , ofreció un espectáculo ciclista memorable, con triunfos, caídas y movimientos estratégicos que redefinieron la clasificación general. Álex Aranburu , el corredor español del Cofidis, se alzó con la victoria en Galdakao, demostrando su fortaleza en un final explosivo y dejando atrás a sus rivales.

El día estuvo marcado por ataques constantes, selecciones en el tramo final y la inesperada baja de figuras importantes, lo que añadió un grado extra de dramatismo a la competencia. Para Colombia, la etapa dejó un sabor agridulce. Harold Tejada, con una actuación destacada, logró mantenerse competitivo entre los mejores, consolidando su posición en la clasificación general. Sin embargo, Sergio Higuita sufrió una caída que lo obligó a abandonar la carrera, un duro golpe para las aspiraciones colombianas. La carrera, que contó con 167.2 kilómetros de recorrido, fue una prueba de resistencia y estrategia, con el alto de Legina como punto clave para la definición de la etapa. Aranburu aprovechó la bajada de este puerto para lanzar su ofensiva, junto con Tobias Halland Johannessen, pero fue en el sprint final donde el corredor vasco demostró su superioridad. La victoria de Aranburu fue especialmente significativa, ya que se produjo en su tierra natal y representó su décimo triunfo profesional, el tercero en esta competición, lo que resalta su conexión especial con la Vuelta al País Vasco. El segundo lugar fue para Tobias Halland Johannessen, a tan solo 4 segundos del ganador, seguido por Christian Scaroni, a 6 segundos. La etapa también fue testigo de la consolidación de Paul Seixas en el liderato general. El corredor francés, con una actuación estratégica, logró ampliar su ventaja sobre sus perseguidores, aprovechando la bajada del alto de Legina para ganar tiempo crucial. Seixas, con una mentalidad enfocada en la general, llegó a meta en la octava posición, pero su estrategia le permitió afianzar su posición de líder. La clasificación general refleja la intensidad de la competencia, con Primoz Roglic y Florian Lipowitz acechando de cerca a Seixas. La quinta etapa, considerada la etapa reina, promete seguir sacudiendo la clasificación general. Con un recorrido exigente de 176.2 kilómetros con salida y llegada en Éibar, y ocho dificultades montañosas, incluyendo tres de primera categoría, la etapa reina promete ser un nuevo desafío para los ciclistas y ofrecer más emociones para los aficionados. La etapa, con la dura caída de Sergio Higuita, un golpe que lo obligó a retirarse a 115 kilómetros de la meta, dejó un sabor amargo para el equipo colombiano, a pesar de la destacada actuación de Harold Tejada, que logró mantenerse en la pelea por los primeros puestos. La carrera se perfila como un enfrentamiento estratégico entre los líderes y sus perseguidores, con cada etapa representando un nuevo desafío y una oportunidad para ganar terreno. La Vuelta al País Vasco, con su recorrido exigente y sus emocionantes finales, sigue siendo una de las competiciones más atractivas del calendario ciclista





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