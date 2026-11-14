Archivan investigación a Álvaro Uribe por presunta cohecho en actuación penal

La Fiscalía General de la Nación ordenó archivar la investigación contra Álvaro Uribe Vélez por falta de pruebas de soborno a testigos en casos paramilitares, concluyendo que las transacciones financieras eran legítimas y no vinculadas con influencias.

La Fiscalía General de la Nación ha ordenado oficialmente el archivo definitivo de la investigación penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este cierre se produce tras determinar que no existen pruebas concluyentes que permitan establecer la comisión del delito de soborno en la actuación penal. El expediente concernía a acusaciones sobre presuntos pagos a antiguos integrantes de grupos paramilitares para modificar sus declaraciones judiciales.

Decisión de la fiscalia y analisis de pruebas

Sandra Helena Portilla Constain, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, firmó la resolución que consolida esta determinación. La autoridad judicial concluyó que los señalamientos iniciales carecían de elementos materiales suficientes para sustentar cargos penales. El despacho fiscal evaluó rigurosamente la información presentada por Sierra García, quien había aportado acusaciones sin respaldo documental. Se consideró que sus declaraciones constituían meros rumores o percepciones carentes de fundamento probatorio válido.

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Rastreo patrimonial y origen de los fondos

Para verificar la existencia de recursos destinados a influir en testimonios, la Fiscalía ejecutó un exhaustivo rastreo patrimonial y financiero. Esta auditoría contó con el apoyo técnico de la DIAN, Cifin, el Banco de la República y la Superintendencia de Notariado y Registro. Los especialistas examinaron negocios inmobiliarios en Cimitarra, Santander, vinculados a Gabriel Muñoz Ramírez y al expresidente. También se analizó el origen de los capitales utilizados para cancelar hipotecas bancarias y se revisaron escrituras públicas.

Legitimidad de las operaciones financieras

Tras verificar escrituras, títulos de propiedad y transacciones, así como declarar compradores y propietarios, la Fiscalía determinó que las operaciones correspondían a negocios legítimos entre particulares. No se encontró evidencia de que existiera financiación encubierta o que los pagos tuviesen un origen ficticio. El análisis temporal no logró establecer ninguna relación causal entre las fechas de las transacciones inmobiliarias y los movimientos de dinero con las declaraciones de testigos. Por tanto, se descartó que hubiera intentos de comprar versiones ante la justicia.

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Fraude procesal y limites legales

La resolución también abordó las acusaciones de fraude procesal relacionadas con alias Castañeda, alias Simón y Óscar Antonio Monsalve Correa. Sobre este punto específico, la fiscal delegada Portilla indicó que existía una imposibilidad legal para emitir un nuevo pronunciamiento. Esto se debe a que dichos hechos ya fueron objeto de discusión y valoración probatoria durante el juicio oral. Dicho proceso se adelantó ante el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, cerrando definitivamente esa línea de indagación.

Origen del expediente y antecedentes

El expediente tiene su origen en febrero de 2018, cuando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió abstenerse de investigar al senador Iván Cepeda Castro. La corte ordenó compulsar copias para indagar a Uribe por presunta manipulación de testigos. La actuación judicial surgió de denuncias formuladas por Cepeda y de las controversias sobre los testimonios de exparamilitares. Posteriormente, tras la renuncia de Uribe al Senado, la competencia pasó a la Fiscalía General de la Nación para completar las diligencias.