Argentina aplasta a Islandia en su último partido de preparación antes del Mundial

La selección argentina de fútbol derrotó a Islandia por 3-0 en un encuentro amistoso disputado en Auburn, Alabama. Lionel Messi, que ingresó en el minuto 70, anotó un penalti a los 72 minutos, sellando su regreso tras molestias físicas. Thiago Almada cerró la cuenta en el minuto 86. Aunque el resultado pudo ser más amplio por los postes que salvaron a Islandia, la Albiceleste mostró solidez y eficacia. El partido tuvo momentos de tensión tras un fuerte golpe, pero Argentina cerró su preparación con confianza antes de defender el título mundial obtenido en Catar 2022. Messi envió un mensaje de optimismo: "más juntos que nunca".

Argentina e Islandia se enfrentaron el 9 de junio de 2026 en el estadio Jordan-Hare de Auburn, Alabama, en un encuentro amistoso que sirvió como última prueba para la Albiceleste antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA.

El combinado nacional argentino mostró un nivel sólido y contundente, reflejado en el marcador final de 3-0, en un partido que, pese a su carácter amistoso, sirvió para calibrar la motivación y el estado físico del equipo campeón. El regreso de Lionel Messi, quien llegó al encuentro con molestias físicas y fue reservado hasta el minuto 70, fue uno de los puntos focales del partido.

Apenas 119 segundos después de ingresar al campo, Messi se encargó de convertir un penalti para anotar el segundo tanto del equipo, demostrando que su calidad y su capacidad de definir situaciones clave se mantienen intactas. Este gol también significó un impulso anímico importante para el equipo y para los aficionados que sueñan con la defensa del título logrado en Catar 2022.

Los otros dos goles del partido fueron obra de Valentín Barco, que abrió el marcador a los 8 minutos de juego, y de Thiago Almada, quien sentenció el 3-0 definitivo en el minuto 86. La superioridad de Argentina sobre Islandia fue clara durante la mayor parte del encuentro, con un dominio territorial y ofensivo que se reflejó en las numerosas ocasiones creadas.

De hecho, el marcador pudo ser más abultado de no ser por la intervención de los postes, que negaron goles a jugadores como Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, dejando la sensación de que la Albiceleste aún tiene margen de mejora en la definición. A pesar del tono amistoso, el partido vivió momentos de tensión, especialmente tras una fuerte infracción que desató la furia de los jugadores argentinos y obligó al árbitro a intervenir para calmar los ánimos.

No obstante, el equipo mantuvo la compostura y cerró el encuentro con profesionalismo. Tras el pitazo final, Lionel Messi utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de optimismo a la afición, bajo la consigna "más juntos que nunca". Con este triunfo, Argentina llega al Mundial con un balance positivo tras una preparación que incluyó condiciones climáticas adversas, como un temporal de lluvia.

La actuación, descrita por diversos medios como un "recital" y un ensayo contundente, confirma el buen estado de forma del plantel de cara a la defensa de su corona mundial. La combinación de experiencia, talento joven y un funcionamiento colectivo consolidado posiciona a la Albiceleste como una de las escuadras favoritas para el certamen que iniciará en los próximos días





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