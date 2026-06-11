Argentina Debuta en el Mundial 2026: Saldo de Victorias, Debut en Estados Unidos, y Primera Vez que Sudamericanos y Afrícanos Se Vayan las Esferas en un Mundial

La Selección Argentina, con un saldo de dos victorias en dos amistosos previos, se prepara para su debut en el Mundial 2026. La cita será en Estados Unidos, México y Canadá, el próximo martes, 16 de junio, a las 8:00 de la noche, hora Colombia. La selección de Messi se verá las caras contra el combinado nacional de Argelia.

. Así, se abrió el telón del torneo más importante en el mundo del fútbol Y es que, precisamente, la Selección Argentina llega como defensora del título a laen Caracol Radio le contamos cuándo será el debut de la Argentina que, en esta nueva edición, ¿Cómo llega la Selección Argentina a su debut en el Mundial 2026 ?llegan a su debut en el Mundial 2026 con un saldo de dos victorias en dos amistosos previos.

¿Cuándo debuta Argentina en el Mundial 2026?la Argentina de Messi debuta en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 el próximo martes, 16 de junio ¿Contra quién jugará Argentina en su debut en el Mundial 2026? Como dato curioso, esta será la primera vez que sudamericanos y africanos se vean las caras en un Mundial, ¿A qué hora juega Argentina en su debut en el Mundial 2026?

Argentina se verá las caras contra el combinado nacional de Argelia a las 8:00 de la noche, hora Colombia. Ni Messi ni Cristiano: Este es el máximo goleador en la historia del Mundial FIFA; ranking oficial Los argentinos buscarán el bicampeonato en este certamen y bordar la cuarta estrella en el escudo de la selección, tras haber ganado los Mundiales de 1978, con Kempes como protagonista; el de 1986, con Diego Armando Maradona como estrella





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