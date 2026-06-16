Argentina debutará ante Argelia con dudas físicas pero como máxima favorita en el Mundial

La Albiceleste, campeona defensora y número uno del ranking FIFA, enfrenta a Argelia en su primer partido del Mundial de Qatar 2022 con varias bajas importantes que generan incertidumbre en el once titular y en el esquema táctico de Lionel Scaloni. Mientras Lautaro Martínez llega en gran momento, Julián Álvarez arrastra problemas físicos y especulaciones sobre su futuro. Argelia, con un buen récord bajo el mando de Vladimir Petkovic, intentará dar la sorpresa con Riyad Mahrez como líder.

Argentina debutará en el Mundial de Qatar 2022 enfrentándose a Argelia , un encuentro que llega con incertidumbre por el estado físico de varios jugadores clave, lo que podría obligar al entrenador Lionel Scaloni a modificar su esquema táctico.

Pese a las dudas, el equipo mantiene la confianza y el espíritu que lo llevaron a consagrarse campeón en la Copa América 2021 y a dominar las eliminatorias sudamericanas. La Albiceleste, actual campeona mundial y número uno del ranking FIFA, se presenta como máxima favorita, pero el aspecto físico es su principal preocupación.

El arquero Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nico González, Leandro Paredes, Nico Paz y Julián Álvarez llegan con limitaciones; Nicolás Tagliafico, con un desgarro, no estará en el primer partido. Esto lleva a Scaloni a considerar cambios como una formación con cinco defensores, usando a Giuliano Simeone y Nico González como laterales, o mantener el 4-3-3 con Molina, aunque este llega sin ritmo competitivo.

En el mediocampo parece clara la presencia de Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, protegiendo a Lionel Messi, mientras que en la delantera la duda está entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Lautaro parece ventajista tras una gran temporada con el Inter de Milán, campeón de la Serie A, con más goles que Álvarez y destacado en amistosos previos.

Por su parte, Julián arrastra problemas físicos y el 'ruido' por su posible salida del Atlético de Madrid, con interés del PSG y ofertas de Barcelona y Real Madrid, algo que podría afectar su rendimiento. Sobre Argelia, la incógnita es qué versión se presentará: la que venció a Países Bajos (1-0) en junio y clasificó sin problemas, o la que cayó en cuartos de la Copa África ante Nigeria (0-2) con una imagen pobre.

Con Vladimir Petkovic, técnico con triple nacionalidad (bosnia, croata, suiza), los 'Zorros del Desierto' han logrado 21 victorias, 4 empates y 3 derrotas, un récord que alerta a Argentina, que aún recuerda su derrota inicial ante Arabia Saudí en 2018. Argelia cuenta con el arquero Luca Zidane, recuperado de una fractura facial, y su figura es Riyad Mahrez, aunque ya no al nivel que lo hizo MVP de la Premier League en 2016, ahora destacando en el fútbol saudí.

El partido se jugará en Kansas y marcará el inicio de la defensa del título para Argentina





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