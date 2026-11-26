La economía argentina se contrajo 1,8% en el tercer trimestre, marcando la segunda caída consecuta. Economistas y el gobierno debaten sobre la formalización de la recesión técnica.

La economía argentina se contrajo 1,8% en el tercer trimestre, marcando así el segundo período consecutivo de caída y entrando en una recesión técnica según estimaciones de economistas consultados por AFP. Este dato oficial se dio a conocer tras la difusión del estimador mensual de actividad económica (EMAE) por parte del Instituto de Estadísticas Nacional ( Indec).

Definición de recesión técnica en Argentina

La recesión técnica se produce cuando la actividad económica registra dos trimestres seguidos con caída o estancamiento. Federico Glustein, economista y profesor de la Universidad de Buenos Aires, señaló que estos datos confirman la entrada en recesión, aunque debe esperarse al dato oficial del Producto Interior Bruto (PIB) que se publica el próximo 16 de diciembre para su oficialización.

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Lisandro Mondino, economista del Centro de Estudios para la Ciudad, explicó que la definición implica dos trimestres consecutivos de caída del PIB. Pablo Tigani agregó que el EMAE actúa como un indicador aproximado del PIB, confirmando que la economía está estancada a nivel general desde hace varios meses.

Posiciones del Gobierno y datos del INDEC

El gobierno nacional mantuvo una postura cautelosa respecto a la definición oficial. Adrián Ravier, vocero presidencial, consideró que era demasiado pronto para confirmar la recesión técnica antes de conocer el dato final del PIB del tercer trimestre. Ravier declaró en conferencia de prensa que es posible que el resultado no termine siendo negativo.

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Los datos del INDEC muestran que en septiembre la actividad repuntó 1,1% respecto a agosto, aunque permaneció 1,2% por debajo del mismo mes de 2025. Esta variación mensual contrasta con la tendencia negativa acumulada que define el escenario macroeconómico actual del país.

Impacto social y contexto de la gestión Milei

La última vez que Argentina entró en recesión fue entre el último trimestre de 2023 y el primero de 2024, bajo el gobierno de Alberto Fernández. La gestión actual de Javier Milei aplica desde finales de 2023 un plan de recortes públicos al que el presidente llama "motosierra permanente". Este enfoque logró el primer superávit fiscal en 14 años y redujo la inflación de tres dígitos a cerca del 30% en los últimos 12 meses.

La austeridad presupuestaria ha tenido un efecto notable en la inflación, que pasó del 161% al 30% en menos de tres años. Sin embargo, también se tradujo en severos recortes del gasto público, cierre de organismos y una fuerte pérdida del poder adquisitivo. Luis Caputo, ministro de Economía, aseguró en el canal A24 que el programa de gobierno no cambia y que se busca acercar la inflación a niveles internacionales.

Consecuencias en el empleo y sectores económicos

La apertura de exportaciones y la caída del consumo generaron una ola de más de 300.000 despidos privados y el cierre de 30.000 empresas. A esto se suman casi 70.000 despidos estatales. El desempleo se ubicó en el 7,9% en el segundo trimestre de 2026, el nivel más alto de la gestión, mientras la informalidad laboral creció a 45%.

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Los servicios esenciales como gas, agua y electricidad se encarecieron casi 1.000% desde que asumió Milei. La población enfrenta un ajuste prolongado que coincide con la búsqueda de reelección del presidente en 2027. El gobierno mantiene su convicción de que el camino actual es necesario para estabilizar la economía a largo plazo.