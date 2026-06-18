Argentina's President Milei Supports De La Espriella for Colombian Elections

Javier Milei, the president of Argentina, has announced his support for Abelardo de la Espriella, the presidential candidate for the upcoming elections in Colombia. Milei mentioned that he had a phone conversation with De la Espriella and they 'coincided in something fundamental'.

Javier Milei , presidente de Argentina , anuncia apoyo a Abelardo de la Espriella para segunda vuelta de las elecciones en Colombia : 'Camino es claro' En su cuenta de X, Milei contó que habló por teléfono con el aspirante a la Casa de Nariño y 'coincidieron en algo fundamental'.

Congresistas de EE. UU. piden investigar a Abelardo de la Espriella por presuntos nexos con paramilitares, Alex Saab y negocios en Florida Ministro de Defensa anunció decreto para segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia: 'Está prohibido tomarle foto al voto' El presidente de Argentina, Javier Milei, expresó su apoyo al candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, para las próximas elecciones del domingo 21 de junio, en Colombia.

¿Es posible cambiar de puesto de votación en Colombia a través de la página web de la Registraduría? Esto respondió la autoridad electoral Regístrate en nuestros boletines y recibe noticias en tu correo según tus intereses. Mantente informado con lo que realmente te importa. Mantente informado con la app de EL TIEMPO.

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Javier Milei anuncia apoyo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta en ColombiaEl presidente de Argentina, Javier Milei, ha anunciado su apoyo al candidato Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta de las elecciones en Colombia. En un mensaje en su cuenta de X, Milei afirmó que 'el camino es claro' y que el país merece más libertad en temas económicos y de seguridad.

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