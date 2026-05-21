Argentinian Striker Rodrigo Contreras Halts Colombia's Chance of Victory Against Peru, but Milonarios and Universidad En Fuerte

Millonarios and Universidad En Forte compete in the Fanslot Petrobras and Copa Sudamericana, with the hopes of advancing directly to the knockout stage or making the playoffs. Tolima has a chance to advance directly to the main tournament or the second round and can reach either round through their results.

RODRIGO CONTRERAS, atacante argentino que tuvo en sus botines la posibilidad de que Millonarios hubiera repetido victoria en el Morumbí. /Millonarios compiten en las copas Libertadores y Suramericana mantienen vivas las esperanzas de seguir en carrera a una fecha de finalizar la fase de grupos, bien sea directamente o por repechaje.

Tolima tienen chance de avanzar directamente en el principal torneo de clubes o ya no le alcanza para ser primero o segundo, pero puede avanzar al repechaje de la segunda competencia. Asimismo, Millonarios y América bien pueden ser primeros de sus grupos, aunque no dependen solo de sus resultados.

En caso de no lograrlo, si son segundos, jugarán frente a los conjuntos que vienen de la Libertadores En este torneo, por el Grupo A, Los escarlatas suman ocho puntos, los mismos que Macará -que anoche enfrentó a Alianza Atlético- y para seguir con vida necesitan ganarles a los ecuatorianos en su compromiso





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