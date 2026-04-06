Arizabaleta liderará investigación contra Petro por supuestas interceptaciones a De la Espriella

La representante Gloria Arizabaleta encabezará la investigación contra el presidente Gustavo Petro por las supuestas interceptaciones a Abelardo de la Espriella. La investigación se suma a otras indagaciones contra el mandatario, incluyendo el caso de los pasaportes.

Gloria Arizabaleta , representante a la Cámara por el Pacto Histórico y presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación, liderará la investigación contra el presidente Gustavo Petro . Esta investigación se centra en las supuestas interceptaciones al candidato Abelardo de la Espriella, un caso que ha generado gran controversia en el ámbito político colombiano.

El equipo jurídico de De la Espriella solicitó formalmente a la Comisión el inicio de la investigación, acusando al presidente Petro y a “personas indeterminadas del DNI” de una presunta violación ilícita de comunicaciones. La solicitud, presentada por el abogado Germán Calderón, invoca la Constitución Política de Colombia, la Ley 5a de 1992 y el Código Penal Colombiano, buscando esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.\El caso, que según Caracol Radio, se sometería a reparto el martes 7 de abril, ya ha acumulado varias denuncias que Arizabaleta deberá analizar. Previamente, Abelardo de la Espriella declaró en diversos medios que las acusaciones de Petro sobre su supuesto vínculo con la empresa Thomas Greg & Sons son un “montaje”. Además, denunció la existencia de un plan en su contra con el objetivo de “silenciarlo”, sumando tensión a la situación. Paralelamente, David Luna ha enviado un derecho de petición a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y a la Unidad Nacional de Protección (UNP), denunciando una supuesta operación para intervenir ilegalmente las comunicaciones de opositores. Este conjunto de eventos pone de manifiesto la complejidad y la delicadeza del momento político, con acusaciones cruzadas y un clima de polarización.\Esta investigación contra Petro no es la única que se encuentra activa en la Comisión. En noviembre de 2023, se abrió una indagación por el presunto abuso de función pública, impulsada por la denuncia de De la Espriella relacionada con el caso de los pasaportes. En el marco de esta investigación, la Comisión ha solicitado al Grupo de Policía Judicial (CTI) una inspección administrativa en la Procuraduría General de la Nación para identificar el expediente disciplinario del “caso pasaportes”. Asimismo, se han pedido actas, individualización de piezas procesales, copias para cotejo y documentación de la cadena de custodia. Se solicitó a la Fiscalía General de la Nación que informe sobre el estado actual del proceso penal contra Alfredo Rafael Saade Vergel, vinculado al convenio de pasaportes entre la Imprenta Nacional de Colombia y el Gobierno de Portugal, contrato que desencadenó la demanda de De la Espriella contra Petro. A la Presidencia se le ordenó certificar si existió alguna instrucción formal que involucrara a Saade en relación al contrato de pasaportes mientras se desempeñaba como jefe de Despacho





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gustavo Petro Gloria Arizabaleta Abelardo De La Espriella Interceptaciones Comisión De Investigación Y Acusación Caso Pasaportes DNI David Luna

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Candidato De la Espriella y Presidente Petro protagonizaron cruce de palabras en la red social XEl mandatario lo señaló de hechos irregulares con el contrato de los pasaportes y el candidato le respondió.

Read more »

Fuerte choque en redes: El presidente Petro acusa y De la Espriella le respondeEl cruce de mensajes también encendió alertas en congresistas por posibles interceptaciones ilegales.

Read more »

Choque Petro-De la Espriella por supuestas conversaciones para favorecer a Thomas Greg & SonsPeriodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación política. Especialista en Marketing Político y Estrategias de Campaña de la Universidad Externado.

Read more »

Uribe afirmó que sus "candidatos" están "amenazados" por supuesto espionaje del GobiernoSeñaló que Petro e Iván Cepeda están confabulados contra Abelardo De La Espriella.

Read more »

Gloria Arizabaleta asumirá investigación contra Petro por presunta interceptación a De La EspriellaMaratón de radio

Read more »

Gloria Arizabaleta, representante del Pacto Histórico, asumirá la investigación contra Petro por presuntas interceptaciones a De La EspriellaEl caso se sometería a reparto este martes 7 de abril.

Read more »