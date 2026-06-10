Arizabaleta solicita votacin en Sala Plena de la Commission de Investigacin y Acusacin

La representante Gloria Arizabaleta pide que su solicitud de suspension sea votada en Sala Plena de la Commission de Investigacin y Acusacin.

Por medio de una adicin la representante Gloria Arizabaleta asegura que su solicitud debe ser votada en Sala Plena de la Commission de Investigacin y Acusacin.

La representante del Pacto Histrico Gloria Arizabaleta radic un auto en el que pide enviar su solicitud de suspension al presidente Gustavo Petro a la Sala Plena de la Commission de Investigacin y Acusacin. Remitir a la Commission de Investigacin y Acusacin de la Camara de Representantes para que en Sesin Plena sea sometida en grado de Consulta conforme lo establecido en el artculo 217 de la Ley 1952 de 2019.

Infórmese a su Mesa Directiva para que adopte las decisiones que en derecho corresponda





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Gloria Arizabaleta Suspension President Gustavo Petro Commission De Investigacin Y Acusacin Lidio Arturo García Turbay

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