Arjen Robben: La noticia falsa que vuelve a demostrar el poder de su legado

Un rumor sin fundamento asegura la muerte del exfutbolista holandés, pero la verdad es que su nombre aún resuena en el mundo del fútbol.

El lunes por la mañana, miles de aficionados al fútbol despertaron con una noticia que parecía sacada de un sitio web poco confiable: Arjen Robben ha muerto debido a una enfermedad respiratoria crónica. La noticia, repetida en varias páginas web e inmediatamente compartida en las redes sociales , incluso afirmaba que la familia del exfutbolista había confirmado el fallecimiento. Sin embargo, tal y como suele suceder en la era digital, lo que parecía un hecho no era más que un rumor amplificado.

Tanto la Federación Holandesa de Fútbol como la familia de Robben no han confirmado la versión, y hasta ahora no existe ninguna evidencia que sustente la supuesta muerte. El caso de Arjen Robben no es aislado. En los últimos años, varias celebridades han sido declaradas muertas en las redes sociales a partir de rumores sin fundamento, creados con el objetivo de atraer visitas y generar tráfico en sitios web poco confiables. El mecanismo suele ser el mismo: un titular alarmista, una noticia sin fuentes verificables y una oleada de seguidores confundidos. Con Robben, la noticia se expandió como la pólvora. No es de extrañar, ya que se trata de uno de los extremos más rápidos y reconocidos del fútbol moderno, un jugador que marcó una época. Por eso, la versión de su fallecimiento encontró eco tan rápido entre los aficionados y los medios deportivos. Lo curioso es que, en medio de tanta confusión, lo que realmente quedó en evidencia fue el peso de su legado.





