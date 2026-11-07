Arleth Álvarez encontrada con vida en Bogotá tras desaparecer en octubre de 2024

Arleth Carolina Álvarez, docente de Barranquilla, reapareció en la capital colombiana más de dos años después de su desaparición, reuniéndose con su madre Leida Castillo tras una búsqueda intensa.

La docente Arleth Carolina Álvarez Castillo fue encontrada con vida en la ciudad de Bogotá, poniendo fin a más de dos años de incertidumbre para su familia. La mujer, cuyo paradero era desconocido desde el 22 de octubre de 2024, logró reencontrarse con su madre, Leida Castillo, después de una ardua búsqueda que la recorrió por diversas regiones del país.

Leida Castillo confirmó la noticia con las palabras "Apareció, estoy con ella", tras viajar desde el departamento del Atlántico hasta la capital colombiana para estar a su lado. El reencuentro ha sido documentado en imágenes y videos difundidos recientemente, los cuales muestran a ambas mujeres juntas frente a la cámara, ofreciendo la primera visión pública de Arleth tras su larga ausencia.

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Detalles del hallazgo y estado de salud

Arleth Carolina Álvarez fue localizada mientras caminaba por las calles de la capital, y posteriormente recibió atención médica por parte de las autoridades competentes. Aunque las fotografías revelan su apariencia actual tras el extenso periodo de desaparición, no se han revelado detalles médicos específicos sobre su condición física.

La familia ha mantenido bajo estricta reserva tanto sus condiciones actuales como las circunstancias que rodearon los más de dos años en los que se desconoció dónde estaba. Por esta razón, no es posible establecer conclusiones definitivas sobre su bienestar integral basándose únicamente en su apariencia visual en las imágenes.

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El impacto emocional de la búsqueda

Antes de su desaparición, Arleth era magíster en Educación y trabajaba en una institución educativa de Sabanagrande, Atlántico. La familia perdió contacto con ella después de que saliera de su vivienda en el sector de Alameda del Río, en Barranquilla, el 22 de octubre de 2024. Desde ese momento, Leida Castillo inició una búsqueda incansable que no se detuvo durante meses.

Una de las acciones más visibles de esta búsqueda ocurrió durante el Carnaval de Barranquilla de 2026. En aquella ocasión, Leida recorrió la Batalla de Flores del Recuerdo Sonia Osorio llevando una fotografía de su hija y preguntando entre los asistentes si alguien tenía información sobre ella. Esta acción logró captar la atención nacional sobre el caso, destacando la desesperación y determinación de la madre.

Sin explicaciones sobre los hechos ocurridos

La búsqueda terminó más de dos años después, a cientos de kilómetros de Barranquilla, pero los motivos del secuestro o la razón de la desaparición permanecen en la oscuridad. Por ahora, se desconocen las circunstancias exactas en las que Arleth llegó a Bogotá, qué ocurrió durante el tiempo que estuvo desaparecida y cómo fue localizada por las autoridades.

Tampoco existe un pronunciamiento público oficial que permita establecer qué sucedió durante esos años de silencio. La prioridad inmediata de la familia está ahora en acompañarla emocionalmente y avanzar en los procedimientos legales y administrativos necesarios tras el reencuentro.

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Próximos pasos y retorno a la región

Algunos reportes indican que se están adelantando gestiones burocráticas y logísticas para que Arleth pueda regresar junto a sus familiares a la región Caribe. Este proceso implica coordinar su traslado y asegurar que pueda reintegrarse a su entorno habitual con el apoyo necesario.

Mientras se resuelven estos trámites, el caso sigue generando inquietud y preguntas en la comunidad. La ausencia de información clara sobre los eventos que ocurrieron durante la desaparición mantiene la incertidumbre latente, aunque la familia celebra haber recuperado el contacto con su ser querido.