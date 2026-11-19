La Fuerza Pública desmanteló estructuras del Clan del Golfo en Sucre, Bolívar y Atlántico, capturando 26 criminales y cinco cabecillas clave para debilitar su economía ilegal.

La Armada Nacional de Colombia ejecutó una operación militar de gran envergadura que resultó en la captura de 26 presuntos integrantes del Clan del Golfo en los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico. Entre los detenidos se encuentran cinco cabecillas de alto nivel y un coordinador logístico esencial para la organización criminal, marcando un hito significativo en la lucha contra el narcotráfico en la región Caribe.

Desmantelamiento de estructuras criminales

La operación logró impactar dos frentes vitales de la organización: la cadena logística que sostiene a los hombres en armas y las rutas utilizadas para el movimiento de droga, fusiles y munición. De los 26 capturados, quince pertenecían a la subestructura liderada por Nicolás Antonio Urango Reyes, mientras que once formaban parte de una red dedicada al narcotráfico y al tráfico de armas. Esta división refleja la complejidad operativa que las autoridades han logrado penetrar con éxito.

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Identificación de cabecillas y líderes clave

Entre los arrestados destacan figuras de alto perfil como el alias 'Kikilo', quien es señalado como el coordinador logístico principal en la zona de los Montes de María. Esta subregión, fronteriza entre Sucre y Bolívar, es históricamente disputada por grupos ilegales debido a su posición estratégica para el movimiento de carga hacia la costa. También fue capturado 'Pata de Palo', quien ocupaba un lugar relevante en la estructura criminal y fue detenido junto con una lancha cargada con un importante arsenal de guerra.

Declaraciones del presidente y alcance estratégico

El presidente Gustavo Petro, a través de su viceministro o portavoz designado para temas de seguridad De La Espriella, emitió un mensaje directo a los integrantes de la organización criminal advirtiendo que se les perseguirá "hasta acabar con el último" de sus miembros. El Gobierno afirmó que están desmantelando las estructuras desde adentro y que no permitirán que estas organizaciones continúen extorsionando a los colombianos inocentes o financiando el terrorismo en los territorios nacionales.

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Consecuencias políticas y contexto nacional

Estos resultados operativos ocurren en medio de una jornada de marchas a nivel nacional y generan una fuerte controversia política. El presidente enfatizó la conexión de ciertos capturados, como 'Primo Gay', con múltiples grupos ilegales previos, incluyendo el ELN y las disidencias de las FARC, destacando la persistencia de estas redes. La acción también se vincula con la respuesta a ataques recientes, como el asesinato de 13 policías en Amalfi, Antioquia, durante labores de erradicación de cultivos ilícitos.

Cooperación interinstitucional y próximo paso

La acción fue coordinada entre la Armada Nacional, la Policía Nacional a través de la SIJIN y el CTI, y la Fiscalía General de la Nación. El objetivo final es debilitar las capacidades armadas y económicas de la estructura en el Caribe colombiano. Las autoridades aseguran que la persecución contra el Clan del Golfo continuará con la misma intensidad para garantizar la estabilidad y la seguridad en las regiones afectadas por la violencia armada.