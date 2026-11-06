Armada Nacional incauta 69 fusiles destinados a Los Pachenca en Alta Guajira

La Armada Nacional interceptó en aguas de la Alta Guajira una lancha con 69 fusiles, 30 pistolas y 15.542 municiones destinadas a Los Pachenca.

La Armada Nacional de Colombia interceptó en la madrugada del jueves 5 de noviembre una motonave con motores fuera de borda, procedente de la costa de Honduras, que se dirigía a Colombia con un cargamento de armas ilegales. El presidente Abelardo de la Espriella anunció la interdicción en aguas de la Alta Guajira y afirmó que se trata de una de las incautaciones de armamento más grandes de la historia reciente del país. La operación se apoyó en información de Inteligencia obtenida por la Policía Nacional y la DEA.

Según el mandatario, hace 45 años no se registraba en la región una incautación de armamento de esta magnitud. De la Espriella presentó personalmente el decomiso y señaló como destinatario al grupo criminal conocido como Los Pachenca, también llamado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

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Detalles del arsenal incautado en la Alta Guajira

El cargamento incautado por la Armada Nacional incluía 69 fusiles, 30 pistolas, tres lanzagranadas, dos ametralladoras y 96 proveedores. A esto se suman 15.542 municiones de diferentes calibres, equipos de comunicación y dinero en efectivo.

Las armas viajaban en canecas de plástico y también estaban ocultas en caletas secretas dentro del casco de la embarcación, según los videos registrados por las autoridades. En la operación fueron detenidas cinco personas, a las que se les encontraron 6.960 dólares en efectivo y 23.569 lempiras hondureñas.

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Las autoridades explicaron que el asalto en altamar se produjo al amanecer, lo que permitió interceptar la motonave antes de que llegara a territorio colombiano. El hallazgo fue destacado por el Gobierno como un golpe directo a las estructuras logísticas del grupo armado.

Posiciones del Gobierno y la Policía sobre Los Pachenca

La Policía Nacional sostuvo que el destinatario del cargamento era Los Pachenca, grupo que, según la institución, delinque en los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar. El presidente De la Espriella afirmó que el arsenal estaba destinado a sembrar terror entre los colombianos.

En declaraciones citadas por las autoridades, el mandatario advirtió que no habrá tregua contra los narcoterroristas y que el Estado los perseguirá en tierra, mar y aire, atacando sus estructuras, sus finanzas y sus redes criminales. Su líder, Fredy Castillo Carrillo, conocido como 'Pinocho', fue declarado objetivo militar por De la Espriella hace un mes, luego de que una operación policial diera de baja a su lugarteniente Naín Andrés Pérez Toncel, alias 'Bendito Menor'.

Según el reporte disponible, Los Pachenca también mantienen conflictos activos con el Clan del Golfo y con la guerrilla del ELN por el control de las rutas del narcotráfico, los territorios para extorsiones y los corredores de movilidad logística.

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Antecedentes de grandes incautaciones en Nariño y Valle del Cauca

Entre los decomisos recientes de grandes arsenales se encuentra un caso de enero de 2023 en una carretera semirrural de Pasto, Nariño. Allí fueron hallados dos vehículos abandonados con 33 fusiles, una ametralladora, tres pistolas, 185 proveedores, siete tatucos, cordón detonante, dos granadas y más de 30.000 municiones. Esas armas estaban dirigidas al bloque Occidental del Estado Mayor Central de las Farc, a órdenes de Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco'.

El 20 de junio de 2026, en una bodega del municipio de Yumbo, en Valle del Cauca, las autoridades decomisaron otro arsenal compuesto por 26 fusiles, 300 proveedores, 6.300 municiones, 300 granadas de mortero para lanzar desde dron y siete aeronaves no tripuladas. Según la información conocida, ese material también pertenecía a la organización de Iván Mordisco y sería enviado a sus escuadrones en el departamento de Guaviare.