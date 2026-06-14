Armando Benedetti se retracta de acusaciones contra Camilo Enciso por caso Odebrecht

El ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, se retractó públicamente tras una orden judicial, de sus afirmaciones que vinculaban al excandidato Camilo Enciso con la corrupción de Odebrecht. Enciso había presentado una tutela por injurias y calumnias.

El ministro del Interior, Armando Benedetti , se retractó públicamente de los insultos y señalamientos que había hecho contra el excandidato al Congreso y exsecretario de Transparencia, Camilo Enciso .

La rectificación se produjo luego de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá le ordenara retractarse en un término de 48 horas por las afirmaciones realizadas contra Enciso. En un comunicado oficial, Benedetti afirmó: "En cumplimiento de lo ordenado por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro del radicado No. 11001310904420260007601, aclaro que Camilo Enciso no ha sido encubridor de la corrupción de Odebrecht, como en su momento afirmé.

Reconozco que mis declaraciones fueron erróneas y ofrezco disculpas por el daño causado". Este caso se originó cuando Benedetti, en varias intervenciones públicas, vinculó a Enciso con el entramado de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht, acusándolo de haber ocultado información relevante durante su gestión como secretario de Transparencia. Enciso, por su parte, siempre negó las acusaciones y presentó una acción de tutela contra el ministro, alegando que las afirmaciones eran falsas y atentaban contra su honra y buen nombre.

Más temprano, Enciso reaccionó a la decisión judicial a través de su cuenta de X. El exfuncionario recordó que presentó una acción de tutela contra el ministro por las afirmaciones en las que lo señalaba de ser un encubridor de la corrupción de Odebrecht.

"Hace unos meses radiqué una acción de tutela contra el ministro Benedetti por las injurias y calumnias que profirió en mi contra, acusándome falsamente de haber sido un encubridor de la corrupción de Odebrecht. ¡Mentira! Siempre denuncié los hechos de corrupción y colaboré con la justicia", escribió Enciso.

Enciso agregó que el Tribunal Superior de Bogotá le dio la razón y ordenó a Benedetti retractarse de esas afirmaciones en un plazo de 48 horas, decisión que finalmente fue acatada por el ministro del Gobierno Petro. Este hecho refleja la importancia de los mecanismos judiciales para proteger la reputación de los ciudadanos frente a acusaciones infundadas por parte de funcionarios públicos.

El caso ha generado un amplio debate en la esfera política colombiana, especialmente porque Benedetti es una figura clave en el gobierno del presidente Gustavo Petro. La retractación del ministro se considera un gesto de respeto hacia la justicia, pero también ha sido vista como un reconocimiento implícito de que sus declaraciones anteriores no tenían sustento.

Además, este episodio pone de relieve los riesgos de utilizar el discurso público para desacreditar a adversarios políticos sin pruebas concretas. La decisión del Tribunal Superior de Bogotá sienta un precedente importante sobre la responsabilidad de los altos funcionarios en el ejercicio de su libertad de expresión, especialmente cuando sus palabras pueden afectar gravemente la honra de las personas.

En un contexto donde la polarización política es intensa, este caso recuerda que la verdad y la justicia deben prevalecer sobre las acusaciones sin fundamento. La opinión pública sigue atenta a los desarrollos posteriores, mientras Enciso ha manifestado su satisfacción con el fallo judicial y espera que este tipo de situaciones no se repitan en el futuro. Benedetti, por su parte, ha evitado hacer más comentarios sobre el asunto, limitándose a cumplir con la orden judicial y a pedir disculpas





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