El exministro Benedetti y la excandidata Paloma Valencia desmienten acusaciones sobre una advertencia previa al magnicidio de Miguel Uribe Turbay, quien murió en junio de 2025.

El exministro del Interior Armando Benedetti y la excandidata presidencial Paloma Valencia han emitido declaraciones públicas para aclarar las controversias surgidas alrededor de las posibles advertencias previas al asesinato del excongresista Miguel Uribe Turbay. Ambos actores políticos han buscado diferenciar sus posiciones respecto a los eventos que condujeron a la tragedia ocurrida en Bogotá, buscando proteger su integridad ante las acusaciones recientes.

Respuesta directa de Benedetti a las acusaciones

Armando Benedetti negó haber transmitido ninguna advertencia específica sobre un atentado contra Miguel Uribe Turbay o contra él mismo a través de terceros. El exfuncionario del Gobierno Petro afirmó que su labor al frente del ministerio siempre implicó reportar cualquier riesgo a las autoridades competentes como la Policía y la Unidad Nacional de Protección (UNP). Benedetti declaró que, como a todos los colombianos, le dolió profundamente el asesinato y que conocía al exsenador desde hace años, habiendo trabajado políticamente con él.

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Contexto de las declaraciones de Tarazona

Las declaraciones de Benedetti surgieron como respuesta a las revelaciones de María Claudia Tarazona, viuda del excongresista asesinado. Tarazona afirmó en una entrevista con Semana que conoció, en junio de 2026, un testimonio que indicaba que Benedetti había advertido a una tercera persona sobre un posible ataque contra Miguel Uribe o contra el propio Benedetti. Ella precisó que no se trata de un testimonio que ella haya podido corroborar directamente, tampoco señaló que esa persona le haya entregado formalmente la información a la Fiscalía.

Acciones legales de Paloma Valencia

Paloma Valencia anunció que iniciará acciones legales penales y civiles contra quienes la acusaron de tener información sobre el atentado. La excandidata ha sido señalada por usuarios en redes sociales por supuestamente haberse enterado de las amenazas sin haberlo comunicado a las autoridades, acusaciones que ella ha negado rotundamente. Valencia informó que presentará estas demandas junto con el Centro Democrático, buscando resarcir el daño a su buen nombre e invitar a otros dirigentes a hacer lo mismo.

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El mensaje filtrado del 21 de abril de 2025

Valencia explicó que la controversia se originó tras la filtración de unos mensajes que hablaban de un atentado contra ella, no contra Uribe. Según ella, el mensaje llegó el 21 de abril de 2025 desde un sargento retirado en Caquetá, quien advertía sobre un plan de las disidencias de las FARC organizado por el congresista Marcos Calarcá. Valencia aclaró que el celular era de uso público y que el mensaje se vio una semana después de enviado, concluyendo que eran datos de oídas sin elementos suficientes.

Detalles del magnicidio y entrega de información

El atentado contra Miguel Uribe Turbay ocurrió en Bogotá el 7 de junio de 2025, falleciendo el senador en agosto de ese mismo año. Valencia relató que, tras relacionar el mensaje con la posibilidad de obtener información útil, entregó los datos a la Fiscalía General de la Nación y a María Claudia Tarazona. El objetivo de dicha entrega era explorar si el remitente o sus contactos podían ayudar a identificar a los responsables del magnicidio, desmintiendo así cualquier connivencia con los hechos violentos.