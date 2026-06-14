Armando Custodio Wouriyú Valbuena, vocero del comité y representante legal del Territorio Indígena Wuinpumüin

Armando Custodio Wouriyú Valbuena, vocero del comité promotor para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente del Gobierno nacional, y representante legal del Territorio Indígena Wuinpumüin, es también la persona a cuya cuenta bancaria el presidente Gustavo Petro pidió a los colombianos enviar dinero.

Armando Custodio Wouriyú Valbuena es el hombre que fue vocero del comité promotor para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente del Gobierno nacional; también es la persona a cuya cuenta bancaria el presidente Gustavo Petro pidió a los colombianos enviar dinero; y, al mismo tiempo, es el representante legal del Territorio Indígena de la Zona Norte Extrema de la Alta Guajira, conocido como Wuinpumüin.

Ese territorio, delimitado mediante la Resolución No. 202673000361726 del 10 de junio de 2026 por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), abarca 257.000 hectáreas, equivalentes a unos 2.700 kilómetros cuadrados. El área está ubicada dentro del municipio de Uribia, en La Guajira, que tiene cerca de 45.000 habitantes.

Así lo denunció el periodista Melquisedec Torres en su cuenta de X. La Constituyente cayó en cuatro días: así fue como el comité promotor desmontó la propuesta en la Registraduría La Agencia Nacional de Tierras respondió con un comunicado de prensa el pasado 12 de junio con el que afirmó que el proceso de delimitación se inició el 26 de noviembre de 2025, cuando el propio Wouriyú Valbuena presentó formalmente la solicitud ante esa entidad. Para llevar a cabo el proceso, la ANT trabajó de manera articulada con el DANE, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el Ministerio del Interior.

Entre el 11 y el 13 de marzo de 2026 se realizó una visita técnica al territorio. La ANT insistió en un punto que es el centro del debate: ‘La delimitación realizada no crea una nueva entidad territorial indígena, no modifica los límites de los municipios existentes, no altera la división político-administrativa del país ni afecta las competencias de las autoridades actualmente constituidas’





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