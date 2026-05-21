Armani, el arquero argentino, podría unirse a Millonarios antes de un nuevo reto

Panelistas discutieron la posibilidad de que Armani, el arquero argentino campeón del mundo, se unija a Millonarios antes de un nuevo reto. También se analizaron las lesiones recientes del guardameta, la reacción que podría existir entre los hinchas y los criterios deportivos que debería utilizar el equipo bogotano para buscar un nuevo portero.

El campeón del mundo con Argentina está pensando en el retiro en el millonario de Buenos Aires antes de asumir un nuevo reto. varios panelistas afirmaron que el club no ha consultado por el arquero argentino.

En la conversación también se discutieron las versiones surgidas desde el entorno del jugador, las lesiones recientes del guardameta, la reacción que podría existir entre los hinchas y los criterios deportivos que debería utilizar el equipo bogotano para buscar un nuevo portero. Guillo Arango respondió de manera directa cuando fue consultado sobre la posibilidad de que Armani llegue al club capitalino.

Según relató durante el debate, desde el equipo le indicaron que la institución ‘no está pensando en ese tipo de arqueros’ y que actualmente se busca un perfil distinto para la posición.

‘que tenga un poquito más de longevidad’ y que pueda mantenerse durante más tiempo dentro de la plantilla. También manifestó que el representante del jugador ‘lo pone a sonar’ y explicó que ese tipo de movimientos son habituales dentro del mercado.

‘Es algo normal por parte de los representantes’, comentó. Además, sostuvo que el empresario ‘ya abrió la puerta’ frente a una eventual negociación con el conjunto bogotano. Durante la discusión también se analizaron las condiciones físicas y deportivas del guardameta. Nicolás Samper afirmó que el futbolista ‘y recordó que perdió continuidad por ‘un tema en la espalda’.

Según explicó, otro arquero ocupó el puesto porque ‘Armani estaba lesionado’. A partir de esa situación, indicó que ‘el presente de Armani sí da para pensar’ y relacionó esas dudas con la posibilidad de una futura contratación para el arco de Millonarios. Los panelistas igualmente hablaron sobre la reacción que podría generar su llegada entre los aficionados del club bogotano debido a su identificación con Atlético Nacional.

Uno de ellos aseguró que ‘se vería muy feo’ y otro comparó el escenario con la posibilidad de que ‘Ospina fuera arquero de Millonarios’. Sin embargo, uno de los comentaristas aclaró que el análisis deportivo no debería depender únicamente de la rivalidad histórica entre equipos, sino también del momento futbolístico y físico que atraviesa actualmente el arquero argentino. En otro momento del debate, los participantes discutieron los criterios que deberían utilizar los directivos para contratar jugadores.afirmó uno de ellos.

En ese sentido, explicó que el análisis debe centrarse en ‘partidos jugados, proyección y si se puede hacer caja con él’. Aun así, agregó que ‘Lorenzo no puede vivir de agradecimiento’: Peláez y De Francisco por el caso James en la Selección Colombia La conversación también incluyó referencias al caso de Óscar Córdoba en Millonarios.

Uno de los panelistas recordó que el exarquero llegó con molestias físicas y citó una frase atribuida al propio exfutbolista: ‘Según explicó, ese antecedente fue utilizado para hablar sobre los riesgos de contratar un guardameta con problemas de espalda antes de iniciar una nueva competencia oficial dentro del fútbol colombiano. Al cierre del programa, los panelistas compararon a Armani con los arqueros actuales del club.

Uno de ellos afirmó: ‘Toda la vida digo Armani’, aunque cuestionó el rendimiento reciente de otros porteros. También sostuvo que y afirmó que el titular ‘tiene que ser un arquero gana partidos y gana títulos’.

Finalmente, otro comentarista mencionó a Marchesín como alternativa y señaló que ‘nuestra liga no es atractiva para jugadores extranjeros’





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