El municipio de Armenia Mantequilla en Antioquia alcanzó 83,9 puntos en el Índice de Desempeño Institucional 2025 por gestión de viviendas y obras públicas.

El municipio antioqueño de Armenia Mantequilla consolidó su posición de liderazgo en gestión pública al recibir un reconocimiento destacado en la revista Transparencia y Buen Gobierno, emitida por el Gobierno Nacional. Esta entidad, ubicada a 53 kilómetros de Medellín y con un tiempo de recorrido de una hora y 45 minutos, obtuvo una de las puntuaciones más altas del país en su última evaluación administrativa.

La actual administración municipal, liderada por la alcaldesa Martha Libia Parra Gil, logró este posicionamiento mediante una recuperación administrativa exhaustiva que priorizó el cumplimiento estricto del programa de gobierno. La revista especializada publicó los detalles de este éxito en sus páginas 60 y 61, destacando cómo la municipalidad transformó indicadores negativos en resultados tangibles para sus ciudadanos.

Also read Buscan a Juan Pablo Ruiz Orozco, desaparecido en Andes, Antioquia

Salto cuantitativo en el índice institucional DAFP

El Índice de Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP) registró un crecimiento exponencial en los últimos tres años, pasando de 35,7 puntos en 2023 a 74,2 puntos en 2024. Para la vigencia de 2025, la progresión se mantuvo sostenida, alcanzando una calificación final de 83,9 puntos, lo que refleja un fortalecimiento estructural de la planeación institucional.

Este aumento numérico no es abstracto, sino que documenta la capacidad operativa del municipio para responder eficazmente a las necesidades básicas de su población. La alcaldía afirmó que este crecimiento estadístico evidencia una mejora real en la gestión administrativa y la capacidad de ejecución de políticas públicas en la entidad territorial.

Advertisement

Infraestructura vial y mejoramientos de vivienda rural

Los pilares de esta ascensión en transparencia incluyen la ejecución de 160 mejoramientos de viviendas que abarcan intervenciones especializadas en pisos, baños y cocinas para las familias más vulnerables. Además, se resaltaron obras de infraestructura crítica como la placa huella en la vereda La Horcona y la ampliación de caminos rurales en Génova, El Convento, La Herradurita, Yarumo, Arbolitos y La Carchera.

Estas obras de pavimentación y conectividad son vitales para un municipio donde la mayoría de sus habitantes reside en el área rural. La gestión ante entidades departamentales y nacionales se ha vuelto fundamental para llevar inversión directa a estas comunidades dispersas, garantizando que la mejora vial sea un motor de desarrollo económico y social.

Renovación educativa y reconocimiento oficial

En el sector educativo, las instituciones de El Socorro, Palo Blanco, La Quiebra, La Loma y La Herradura recibieron mantenimiento integral en sus sedes escolares para garantizar un entorno de aprendizaje adecuado. Un hito físico destacado es la construcción de la nueva placa deportiva en el Colegio Rosa Mesa de Mejía, un espacio que fomenta la cultura y el deporte local.

El reconocimiento en la revista Transparencia y Buen Gobierno sirve como un aval oficial de esta gestión. La alcaldía enfatizó que estas acciones concretas demuestran el compromiso de Martha Libia Parra Gil con el bienestar social, cultural y educativo, posicionando a Armenia Mantequilla como un ejemplo de eficiencia pública en Antioquia.