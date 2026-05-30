Arne Slot deja el Liverpool FC

El Liverpool FC confirmó que Arne Slot dejará su puesto de entrenador con efecto inmediato. El club inglés anunció que el proceso para nombrar a un sucesor está en marcha.

El Liverpool FC confirmó que Arne Slot dejará su puesto de entrenador con efecto inmediato. El club inglés anunció que el proceso para nombrar a un sucesor está en marcha.

Slot paga los platos rotos por los malos resultados del último curso, en el que el Liverpool acabó quinto en la liga inglesa y fue eliminado en los cuartos de final de la Liga de Campeones por el PSG. El delantero egipcio, uno de los jugadores más queridos por la afición, perdió la titularidad esta temporada, hasta el punto de enfrentarse abiertamente con su entrenador y abandonar el club al término del curso.

El club agradeció a Slot por su gestión y le deseó suerte en su próximo proyecto. Slot alcanzó reconocimiento internacional con el Feyenoord, donde ganó la Eredivisie y una Copa de los Países Bajos. El Liverpool FC busca un nuevo entrenador que lleve al equipo a seguir avanzando y a ganar títulos importantes





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