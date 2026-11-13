Arqueología urbana en Mendoza: Horacio Chiavazza revela historias bajo las calles

El arqueólogo Horacio Chiavazza analiza cómo la arqueología urbana en Mendoza descubre capas de historia bajo las calles, conectando el pasado colonial con la memoria actual.

La arqueología urbana transforma nuestra percepción de las ciudades contemporáneas, demostrando que las huellas del pasado se encuentran profundamente enterradas bajo las calles, plazas y edificios actuales. Esta disciplina revela historias fundamentales que explican la transformación de las sociedades y la construcción de la memoria colectiva en los espacios que habitamos diariamente.

Trayectoria académica de Horacio Chiavazza

Horacio Chiavazza, licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Cuyo, es la autoridad principal en este campo en la región. Su formación incluye un Magíster en Arqueología Social Iberoamericana por la Universidad Internacional de Andalucía y un Doctorado en Ciencias Naturales (Arqueología) otorgado por la Universidad Nacional de La Plata.

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Como profesor titular en la Universidad Nacional de Cuyo, Chiavazza ha asumido un liderazgo institucional clave. Desde 2015, ejerce como director electo del Instituto de Arqueología y Etnología, consolidando su posición como una voz imprescindible en el debate académico sobre la historia local y regional.

Especialización en fundación de ciudades del siglo XVI

Chiavazza es especialista en arqueología histórica con un enfoque particular en la comprensión de los procesos de fundación y desarrollo de ciudades. Sus estudios se centran en los contextos de colonización de territorios de frontera durante el siglo XVI, un período crucial para entender la estructura urbana actual.

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Desde 2008 hasta 2020, dirigió el Área Fundacional de Mendoza, una posición que le permitió aplicar sus investigaciones teóricas directamente en el análisis del desarrollo urbano de la provincia. Esta experiencia práctica le ha permitido vincular los hallazgos arqueológicos con la planificación urbana moderna.

Su labor académica se complementa con numerosas publicaciones tanto nacionales como internacionales, que difunden sus hallazgos sobre la memoria espacial y la identidad cultural. Estas obras establecen un puente entre la academia y la comunidad, mostrando cómo el pasado influye en el presente urbano.

Conexión con investigadores internacionales

El campo de la arqueología urbana también se beneficia de colaboraciones con expertos de otras instituciones. Por ejemplo, antropólogos de la Universidad Nacional de Colombia y doctores en patrimonio de la Universidad de Huelva aportan perspectivas globales a estos estudios.

Directores de centros como el Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales de Panamá enriquecen el diálogo sobre cómo las ciudades latinoamericanas conservan su herencia. Estas redes internacionales permiten que la arqueología urbana trascienda las fronteras locales.

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La integración de estas visiones ayuda a comprender cómo diferentes sociedades han construido su memoria en espacios habitados. Los hallazgos recientes subrayan la necesidad de proteger y estudiar estas capas históricas antes de que se pierdan debido al desarrollo urbano acelerado.

Impacto en la comprensión de la memoria urbana

Las investigaciones lideradas por Chiavazza y sus colegas demuestran que las ciudades no son espacios vacíos, sino palimpsestos de experiencias humanas. Cada calle y edificio oculta capas de historia que son esenciales para entender la identidad colectiva.

Este enfoque permite a los ciudadanos conectar emocional e intelectualmente con su entorno inmediato. Al revelar los orígenes de la ciudad, la arqueología urbana fomenta un sentido de pertenencia y responsabilidad hacia el patrimonio común.

La divulgación de estos conocimientos a través de medios y academia asegura que la historia no sea solo un dato estático, sino una herramienta viva. Los ciudadanos pueden así interpretar su ciudad no solo como un conjunto de infraestructuras, sino como un organismo histórico en constante evolución.