Arranca la votación en el exterior para la segunda vuelta presidencial 2026‑2030

La segunda vuelta de las elecciones 2026‑2030 se celebrará del 15 al 21 de junio en 253 puestos de votación en 67 países, con supervisión de delegados nacionales y auditores internacionales para garantizar la transparencia del proceso.

A partir del 15 de junio comenzará la fase de votación en el exterior para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y vicepresidenciales del periodo 2026‑2030.

La actividad electoral se extenderá durante una semana completa, concluyendo el domingo 21 de junio dentro del horario habitual de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. En total, se habilitarán 253 puestos de votación distribuidos en 67 países, lo que permitirá la participación de la diáspora colombiana en la definición del futuro político del país.

Entre el 15 y el 20 de junio estarán operativas 1 489 mesas de votación y, el último día del proceso, el 21 de junio, se sumarán 2 181 mesas adicionales para garantizar una cobertura adecuada y evitar aglomeraciones. Para reforzar la transparencia y la observancia del proceso, el Registraduría Nacional enviará a 65 delegados a los principales centros de votación internacionales, con el mandato de supervisar dos momentos críticos: el escrutinio de los votos y el diligenciamiento de las actas electorales por parte de los jurados, en presencia de los testigos designados.

Asimismo, se verificará la correcta digitalización y publicación de dichas actas, de modo que queden bajo la custodia de la entidad registradora. Hernán Penagos, registrador nacional, insistió en la importancia de que los observadores estén atentos a cada fase, pues la integridad de la elección depende de la exactitud en el conteo y del registro documental de los resultados. En paralelo, una misión de auditoría internacional intervendrá en aproximadamente veinte puestos de votación situados en Latinoamérica, Madrid y Francia.

Estos auditores externos, con experiencia en procesos electorales comparables, contribuirán a asegurar que el desarrollo de la jornada se realice sin contratiempos y con total observancia de los estándares internacionales de transparencia. Según los datos preliminares, entre Estados Unidos y España se concentra alrededor del 53 % de los colombianos residentes en el exterior, lo que los convierte en los principales focos de atención.

A continuación, Venezuela representa cerca del 13 % del censo migrante, mientras que Chile, Ecuador, Canadá y México albergan aproximadamente el 8 % cada uno. Dado este escenario, dichos países recibirán una prioridad operativa en la asignación de recursos y personal de observación.

Es importante recordar que la cédula de ciudadanía, ya sea en su versión física amarilla con hologramas o en formato digital, sigue siendo el único documento válido para ejercer el voto, tanto dentro del territorio nacional como en cualquier punto del mundo. Las autoridades electorales han reiterado que no se aceptarán pasaportes, licencias de conducir u otros documentos de identidad como sustitutos.

Los colombianos que planeen ejercer su sufragio fuera del país deben asegurarse de que su cédula se encuentre en buen estado y, en caso de poseer la versión digital, deben contar con los medios tecnológicos necesarios para demostrar su autenticidad durante el proceso de verificación





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