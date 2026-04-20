Arrancan obras de la doble calzada Ciénaga - Barranquilla: un impulso estratégico para el Caribe

Inician los trabajos de construcción de la doble calzada entre Ciénaga y Barranquilla, un proyecto vial que beneficiará a más de 2 millones de personas y potenciará la competitividad logística del Caribe colombiano.

Este lunes marca un hito fundamental para la infraestructura vial del Caribe colombiano con el inicio formal de las obras correspondientes a la primera fase de la esperada doble calzada que conecta a Ciénaga con Barranquilla . Esta intervención inicial abarca un tramo de 3,2 kilómetros que comenzará a ejecutarse desde el punto de conexión con la nueva variante de Ciénaga , extendiéndose en dirección hacia el municipio de Tasajera.

Este proyecto ha sido catalogado por las autoridades como una obra de carácter estratégico, diseñada no solo para fortalecer la conectividad regional, sino también para dinamizar el aparato productivo y económico de todo el litoral norte del país. La ejecución cuenta con todas las garantías legales y técnicas necesarias, respaldadas por la Resolución 01323 emitida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en 2016, lo que proporciona la certeza jurídica requerida para avanzar sin contratiempos. Las labores de interventoría han certificado que el terreno y el entorno están listos para la construcción, priorizando siempre la seguridad de los trabajadores y los usuarios del corredor vial. El impacto positivo de esta megaobra se extiende a una población aproximada de 2 millones de habitantes, beneficiando directamente a ciudades y municipios clave como Santa Marta, Barranquilla, Ciénaga, Puebloviejo, Sitionuevo, Zona Bananera y Soledad. Al mejorar sustancialmente las condiciones de movilidad, se espera una reducción drástica en los tiempos de desplazamiento y una optimización de la logística de carga, factores que son vitales para la competitividad de la región Caribe. Este corredor no solo actúa como una arteria de transporte, sino como un eje integrador que articula centros portuarios, turísticos y zonas de producción agrícola e industrial. La modernización de este trayecto permite que el flujo de mercancías sea más eficiente, reduciendo los costos operativos para las empresas de transporte y mejorando la seguridad vial, lo cual constituye una demanda histórica de los gremios y la ciudadanía en general. El proyecto es, por tanto, un motor de desarrollo sostenible que busca transformar la calidad de vida de los residentes locales mientras posiciona a la región como un referente de modernización infraestructural a nivel nacional. Además del tramo inicial de 3,2 kilómetros, la estrategia regional incluye la construcción de viaductos entre los kilómetros 19 y 28, una obra de mayor envergadura cuya responsabilidad recae sobre el Instituto Nacional de Vías (Invías). Tras obtener la licencia ambiental definitiva en agosto de 2025, el cronograma contempla el inicio formal de esta fase para el año 2026. Se estima una inversión pública de aproximadamente 700.000 millones de pesos, presupuesto que cubre tanto la ejecución de la obra como los servicios de interventoría técnica. Con un tiempo proyectado de construcción de cinco años, se espera que esta monumental obra de ingeniería culmine en 2028, consolidando así un corredor vial moderno, resiliente ante los desafíos ambientales de la zona y capaz de soportar las exigencias de movilidad de las próximas décadas. La integración de estas obras garantiza que el Caribe colombiano cuente con una conectividad de talla mundial, fomentando el progreso y la integración territorial de manera permanente





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