Arrestan a hombre en India por asesinato de sus hijas gemelas: la 'preferencia por el hijo varón' en el centro del crimen

Un hombre en la India fue arrestado por el asesinato de sus hijas gemelas, un crimen ligado a la 'preferencia por el hijo varón'. La policía investiga la complicidad familiar en el infanticidio y revela la violencia sistémica contra las niñas.

Un hombre ha sido arrestado en el estado de Telangana, en el sur de la India , acusado del presunto asesinato de sus dos hijas gemelas de cuatro años. La Policía local confirmó a EFE que el crimen está directamente relacionado con la arraigada 'preferencia por el hijo varón' en la familia.

El trágico suceso ocurrió el pasado 3 de abril, cuando el acusado, identificado como un informático de 28 años, presuntamente arrojó a las menores a un pozo e intentó simular un accidente para encubrir sus actos. La investigación policial, hasta el momento, revela una compleja trama familiar detrás del crimen que expone una terrible realidad sobre la situación de la mujer y las niñas en India.\Según la información proporcionada por el comisionado adjunto de la Policía local, Vijay Kumar, la tesis inicial apunta a que el asesinato fue meticulosamente planificado con la participación del hermano del sospechoso y los abuelos paternos de las niñas. Todos ellos han sido detenidos bajo la acusación de complicidad en infanticidio, lo que agrava la gravedad del caso. La madre de las víctimas, quien también es una víctima en esta situación, relató que el acoso y las amenazas de muerte comenzaron incluso durante su embarazo. El marido la habría presionado insistentemente para que se sometiera a un aborto selectivo, reflejando así la profunda desigualdad de género existente. Este horrendo crimen reabre el debate sobre la violencia sistémica que enfrentan las niñas en la India, donde el infanticidio, el abandono y el aborto selectivo siguen siendo manifestaciones violentas de un desequilibrio demográfico histórico, provocado por una cultura de preferencia por los hijos varones. Kumar enfatizó que este caso no es un incidente aislado, sino un síntoma de la fragilidad de los derechos de la mujer y la infancia, tanto en las zonas rurales como urbanas del país. Se destaca que la madre es también una víctima de este sistema de maltrato continuado. \La persistente preferencia por los hijos varones en la India se arraiga en factores culturales y económicos. Los hijos son vistos como quienes perpetúan el linaje familiar, heredan la propiedad y, tradicionalmente, se espera que cuiden a sus padres en la vejez. En contraste, las niñas, tras el matrimonio, pasan a formar parte de la familia del marido, y sus padres a menudo se ven obligados a pagar cuantiosas dotes. Esta dinámica social, combinada con la presión económica, ha llevado a prácticas como el aborto selectivo y el infanticidio femenino, perpetuando un ciclo de discriminación y violencia. El censo de 2011 reveló una creciente brecha entre el número de niños y niñas entre cero y seis años, lo que evidenció el impacto del aborto selectivo de fetos femeninos. Un estudio publicado en The Lancet ese mismo año confirmó esta preocupante tendencia, lo que llevó a la India a prohibir, en 1994, la revelación del sexo del feto a las familias, así como la solicitud de este servicio, en un intento de frenar esta práctica discriminatoria. El caso actual pone de manifiesto la necesidad urgente de abordar la discriminación de género y proteger los derechos fundamentales de las niñas en la India





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