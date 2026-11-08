Arrestan al expresidente paraguayo Santiago Peña por crisis de Ueno Bank

Paraguay detiene a Santiago Peña tras su destitución por el escándalo bancario de Ueno Bank. La justicia ordena prisión preventiva y bloqueo de bienes ante la fuga de ahorros.

El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue arrestado el viernes en su residencia ubicada en Asunción, menos de una hora después de ser destituido mediante un juicio político acelerado en el Senado. El político del Partido Colorado no logró obtener fueros parlamentarios porque los legisladores rechazaron su renuncia, la cual habría convertido su cargo en una presidencia vitalicia. La autoridad judicial impuso inmediatamente la prisión preventiva para garantizar su participación en el proceso legal y evitar cualquier intento de evasión.

Crisis de Ueno Bank y cargos de enriquecimiento

La Fiscalía paraguaya imputó formalmente al expresidente el sábado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. Estos cargos están directamente vinculados a su supuesta responsabilidad en el colapso del banco digital Ueno Bank, una entidad de apenas tres años de antigüedad. Los fiscales argumentan que Peña utilizó su influencia política para favorecer a la institución bancaria, dado que él conservó acciones en el grupo accionarial que lo controlaba hasta el año 2025. Además, se le acusa de haber inyectado millones en fondos públicos para estabilizar la entidad a pesar de ser alertado sobre préstamos irregulares y riesgos de insolvencia.

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Impacto social en los depositantes paraguayos

La crisis bancaria, que estalló oficialmente el 3 de noviembre cuando el Banco Central intervino a la entidad, dejó a millones de personas sin acceso a sus ahorros. La cifra afectada asciende a casi tres millones de cuentas, lo que incluye a pensionados, empresas públicas y privadas, e incluso la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Según estimaciones del ministerio de Economía reportadas por la Fiscalía, Ueno Bank manejaba más de 800 millones de dólares en fondos públicos. En las inmediaciones de la sede judicial, ciudadanos expresaron su indignación y temor por el futuro de sus recursos económicos, mientras el gobierno intentaba restablecer la confianza.

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Prisión preventiva y reacción del nuevo gobierno

Tras una indagatoria que se extendió por más de tres horas, los magistrados ordenaron la prisión preventiva tanto para Santiago Peña como para Carlos Carvallo, el exdirector del banco nombrado al frente del Banco Central paraguayo. Carvallo enfrenta los mismos cargos administrativos, además de la acusación específica de producción de documentos públicos falsos. El nuevo mandatario, Pedro Alliana, quien asumió el poder tras la destitución de su predecesor, prometió compensar a los afectados y priorizó los pagos para los ahorradores de menores recursos. Hasta el sábado, ya se habían procesado pagos a 1.196.000 cuentas por un monto aproximado de 160 millones de dólares, mientras que más del 50% de los depósitos afectados ya habían sido devueltos.